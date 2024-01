F. A. Cup: il Manchester City elimina il Tottenham, Chelsea al replay

INGHILTERRA

Pep Guardiola sfata una maledizione che lo vedeva sempre sconfitto (e senza gol) in casa degli Spurs: Aké firma il contestato 1-0. L'Aston Villa ferma i Blues

© Getty Images Il quarto turno della Fa Cup , che era iniziato col 5-0 del Bournemouth, prosegue con due match d'alta classifica. Sorride il Manchester City, con Guardiola che sfata la sua maledizione in casa del Tottenham : 1-0 agli Spurs, con Aké decisivo e le proteste per una carica su Vicario. L'Aston Villa, invece, ferma il Chelsea sullo 0-0 e lo costringe al replay. Si rigiocheranno anche Sheffield Wednesday-Coventry (1-1) e Bristol City-Nottingham Forest (0-0).

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 0-1

Pep Guardiola sfata un'assurda maledizione, che l'aveva visto sempre sconfitto e sempre senza reti all'attivo in casa del Tottenham nelle ultime sei sfide tra White Hart Lane e il nuovo impianto, ed elimina gli Spurs nel quarto turno dell'Fa Cup. L'uomo decisivo è un difensore, con Nathan Aké a segnare la contestata rete dell'1-0 all'88'. Spingono forte i Citizens nei primissimi minuti, vedendosi annullare la rete del vantaggio per un intervento del Var: Bobb è in leggero fuorigioco al momento del tocco decisivo, che avrebbe punito un pasticcio difensivo degli Spurs. Giocano meglio Bernardo Silva e compagni, ma il punteggio resta in parità e la ripresa non sembra cambiare questo scenario. Il Tottenham si costruisce un'occasione con Werner, ha un ottimo Kulusevski e un Vicario efficace, che salva su Doku e devia in corner. Proprio dall'azione seguente nasce la rete decisiva: De Bruyne batte, Ruben Dias disturba il portiere e Aké può insaccare da pochi passi. Il vantaggio del Man City viene rivisto al Var, che però conferma la decisione di campo tra le proteste del Tottenham e del suo pubblico. Postecoglou si gioca Scarlett come carta della disperazione nel recupero, ma viene eliminato: i suoi pagano le tante assenze, dovute anche a Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, e sono già out da entrambe le coppe. Dopo la Carabao Cup ecco la Fa Cup, che interrompe la striscia positiva dell'ex tecnico del Celtic: sin qui i suoi avevano segnato in 23 gare su 23, oggi il primo stop. E un ko pesantissimo.

CHELSEA-ASTON VILLA 0-0

Sarà replay tra Chelsea e Aston Villa, che pareggiano 0-0 in un match ricco d'occasioni da entrambe le parti. Partono meglio gli ospiti, che si portano in vantaggio al 12' dopo un'azione convulsa: il Var però interviene e cancella la rete di Douglas Luiz. Nei minuti seguenti risale di tono il Chelsea, contro un Villa che soffre tremendamente le folate offensive di Sterling e compagni: solo Martinez preserva lo 0-0, con una grande parata su Palmer e un intervento per evitare il "fuoco amico" di Alex Moreno. Tielemans risponde su punizione nei secondi finali, dando speranza a un'Aston Villa che aveva chiuso col 32% di possesso palla nei primi 45 minuti. Sono i Blues a partire meglio nella ripresa, sfiorando due volte la rete con Palmer, poi il protagonista è Petrovic: il secondo portiere del Chelsea salva su Watkins e Cash, evitando una rete che sarebbe pesantissima. L'Aston Villa si deconcentra e rischia di regalare una clamorosa occasione a Gallagher, ma ha l'ultima parola: Konsa non trova la porta. Si rigiocherà, a campi invertiti, tra qualche giorno.

LE ALTRE GARE

In una tornata di gare caratterizzata dall'equilibrio, altre due sfide vanno al replay. Lo Sheffield Wednesday, penultimo in Championship, riscatta il ko del weekend contro il Coventry (1-2) e pareggia 1-1 sul terreno amico di Hillsborough. Gli ospiti sognano un altro successo esterno contro gli Owls, passando in vantaggio con la mezzala danese Torp (48'), ma si distraggono nel finale e la pagano carissima. L'esterno Djeidi Gassama, prodotto delle giovanili del Psg, pareggia e sigla l'1-1 che vale il rematch all'84'. Meno emozioni nell'altra sfida, che vede Bristol City e Nottingham Forest pareggiare 0-0: i padroni di casa non tirano mai in porta e fermano Nico Dominguez e compagni sul pari. Anche in questo caso, si andrà al replay. Nella giornata di ieri, il Bournemouth aveva travolto lo Swansea: 5-0 e passaggio del turno agevole per le Cherries.