Eredivisie, Ajax da record: 13-0 al VVV Venlo prima dell'Atalanta

VERSO LA CHAMPIONS

Tredici gol (13!) per scuotere tutta l'Europa del calcio. L'Ajax, prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League, ha scelto un sabato pomeriggio qualunque per riscrivere la storia della Eredivisie andando a vincere 13-0 sul campo del VVV-Venlo, record assoluto per la vittoria più larga di sempre del campionato. Protagonista Lassina Traoré con cinque gol, doppietta da subentrato anche per l'ex Milan Huntelaar in un tabellino infinito.

Un'impresa pazzesca quella realizzata dai ragazzi di Ten Hag sul campo del malcapitato Venlo, in dieci dal 54' per l'espulsione di Kum col risultato già sul 4-0 per i Lancieri. I tredici gol infilati nella porta di van Crooy hanno battuto il primato per il successo più largo nel massimo campionato olandese che resisteva dal 1972, siglato sempre dall'Ajax (12-1 vs Vitesse).

Spettatrice interessata l'Atalanta di Gasperini dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria. Gli olandesi hanno messo in mostra i talenti con le reti di Ekkelenkamp (doppietta), Tadic, Blind e Martinez oltre al pokerissimo di Traoré e alla doppietta di Huntelaar.