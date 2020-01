Egitto, comprato il calciatore più anziano al mondo: ha 75 anni

Il tempo sembra proprio non passare mai per Kazuyoshi Miura. A quasi 53 anni, l'attaccante giapponese ha firmato il rinnovo di contratto con l'FC Yokohama, club che milita nella Serie B giapponese dove gioca dal 2005. "Farò del mio meglio per essere in grado di contribuire alla vittoria di squadra" ha commentato il primo giapponese a sbarcare in Italia (stagione 1994-95 con la maglia del Genoa).