Dramma in Algeria: crolla una tribuna allo stadio, 3 morti e 81 feriti

Tre persone sono morte e 81 sono rimaste ferite in seguito al crollo di una tribuna dopo la vittoria del titolo nazionale da parte del Mouloudia Club d'Alger. Lo riferiscono le autorità algerine. In primo momento si era parlato di un bilancio di un morto ma due persone hanno in seguito perso la vita per le gravi ferite riportate. Secondo il sito web La Gazette du Fennec, una barriera di sicurezza si è rotta proprio mentre i tifosi si preparavano a festeggiare il titolo dopo un pareggio a reti inviolate tra MC Alger e NC Magra. Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha espresso il suo cordoglio.