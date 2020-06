Diego Costa condannato a sei mesi di prigione per evasione fiscale

Diego Costa è stato condannato in Spagna a sei mesi di prigione per evasione fiscale. Dopo Cristiano Ronaldo e Messi, l'attaccante dell'Atletico Madrid è stato condannato per non aver versato l’imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPF) del 2014. Il bomber spagnolo ha nascosto delle entrate derivanti da un contratto di sponsorizzazione con Adidas del valore di 800mila euro, firmato poco prima del suo trasferimento al Chelsea, e altre sponsorizzazioni fino a un totale di un milione e centomila euro. Secondo RTVE eviterà la reclusione pagando una multa di 36mila euro.