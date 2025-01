Deschamps dice stop con la Francia: "Ho fatto il mio tempo, bisogna saper dire basta"

"Ho fatto il mio tempo, nella testa ho programmato di restare alla guida della Francia fino al 2026". Lo ha detto Didier Deschamps che, in un'intervista in patria, ha annunciato il suo addio alla nazionale dopo i prossimi Mondiali. Alla guida dei transalpini dal 2012 (è stato il successore di Laurent Blanc), l'ex Juve può vantare una super-longevità sulla panchina dei Galletti: "Non sono qui per i record - ha proseguito il 56enne, campione del Mondo da ct nel 2018 -. Bisogna saper dire basta, c'è una vita dopo. Anche se è difficile dire stop quando una cosa è bella".