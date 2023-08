Dallas- Inter Miami, tifoso di Messi scatena una rissa a fine partita

Gol ed emozioni a non finire hanno caratterizzato il match tra Dallas e Inter Miami di Leagues Cup. Il match, vinto ai rigori alla squadra di Messi (altra doppietta per lui), ha avuto però un epilogo da censurare, a causa di una brutale rissa tra tifosi a fine partita. Nel video, diventato presto virale sui social, si vedono tre uomini, tra cui il più esagitato con indosso la maglia numero 10 di Messi dell'Argentina, e una donna si tirano calci e pugni su una delle tribune dello stadio tra l'indifferenza del personale di sicurezza e degli altri tifosi, nessuno intervenuto per fermare la rissa.