Covid: il Bayern taglia gli stipendi ai giocatori non vaccinati in quarantena

LA DECISIONE

Lo riferisce il Bild am Sonntag. Cinque i giocatori interessati, tra cui Kimmich

Il Bayern Monaco ha deciso di tagliare gli stipendi ai calciatori non vaccinati contro il Covid-19 e posti in isolamento, come Joshua Kimmich, messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con persone contagiate. Lo scrive il Bild am Sonntag, citando fonti interne al club. Kimmich è stato messo in isolamento per la seconda volta venerdì a causa di una nuova esposizione al Coronavirus, dopo essere appena uscito dalla quarantena per aver avuto contatti con il compagno di squadra Niklas Suele, risultato positivo la scorsa settimana.

Come riferisce il settimanale tedesco Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance sono gli altri giocatori bavaresi che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Il caso del nazionale tedesco Kimmich (64 presenze), che ha scelto di non farsi vaccinare per "motivi personali", ha acceso il dibattito in Germania, di fronte a una nuova ondata di epidemia da Covid-19.