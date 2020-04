Coronavirus, Maradona pronto a tagliarsi lo stipendio per aiutare il Gimnasia

ARGENTINA

Anche Diego Armando Maradona vuole fare la sua parte e ha comunicato al Gimnasia La Plata di essere pronto a rinegoziare al ribasso il suo stipendio, per venire incontro al club in un momento difficile come quello attuale, con la pandemia da coronavirus a sospendere tutte le attività. Ad annunciarlo è stato il patron del club, Gabriel Pellegrino, ai microfoni di Cielo Sports: “È stato uno dei primi a dire che se è necessario rivedere il suo stipendio di tenerlo in conto perché era disposto a farlo. Parliamo di una persona che non sta pensando alla fine del mese, ai soldi, a niente, solo a lavorare e togliere il Gimnasia dalla condizione in cui si trova”.

Ma non solo, perché l'ex Pibe de Oro si sarebbe anche proposto come intermediario tra i vertici dell'Assocalciatori argentina (Faa) e i club per trovare una soluzione alla crisi: "Sono i calciatori che muovono il nostro mondo, senza di loro sarebbe una giostra vuota che nessuno guarderebbe ha dichiarato - Molti ragazzi si sono fatti male, sono stati sfortunati ma non hanno smesso di metterci la faccia per i loro club ed è il momento di sostenerli, di garantire i loro stipendi. Non tutte le situazioni sono uguali e dovremo prendere esempio dalla Germania: i giocatori che hanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco di soldi durante la loro carriera, oggi dovrebbero costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori. E lo stesso noi allenatori", le sue parole a 'Infobae'.

Maradona non è il solo tra gli sportivi argentini ad essersi reso disponibile a questa opzione. Anche Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ha annunciato infatti la sua volontà di fare a meno dello stipendio.

