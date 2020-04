Coronavirus, la statua di Maradona con la mascherina per sensibilizzare gli argentini

Passano gli anni ma Diego Armando Maradona resta un idolo per tutti gli argentini, un esempio per molti. Per sensabilizzare la popolazione nella lotta al coronavirus lo stesso Maradona è stato preso come simbolo. Alla sua statua, all'esterno dello stadio dell'Argentinos Juniors dove il Pibe de Oro mosse i primi passi da calciatore, è stata applicata una delle mascherine obbligatorie anche a Buenos Aires.