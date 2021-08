Coppa di Germania, pasticcio Van Bommel: il Wolfsburg vince ma lui fa 6 cambi

COPPA DI GERMANIA

Per l’ex Milan era la prima partita ufficiale in panchina, il club ora rischia l’esclusione

Mark Van Bommel l’ha combinata grossa. Dopo l'esperienza al PSV, nella giornata di domenica l’ex Milan ha cominciato ufficialmente quella sulla panchina del Wolfsburg e l’inizio non è stato certo benaugurante. La partita di DFB-Pokal contro il Preussen Munster è stata vinta 3-1, ma la qualificazione al secondo step della competizione è a forte rischio perché l’ex centrocampista del Milan ha effettuato in totale 6 cambi, uno in più di quelli previsti dal regolamento, rispettivamente 3 nei tempi regolamentari e 3 ai supplementari. Getty Images

Un episodio che riporta subito alla mente quanto accaduto circa sette mesi fa in Coppa Italia nella gara tra Roma e Spezia, quando Paulo Fonseca fece la sesta sostituzione che costò alla Roma l’eliminazione nonostante lo stupore di Lorenzo Pellegrini, che sottolineò l'errore esclamando: “È il sesto". Il 3-0 a tavolino non fece troppo male ai giallorossi, che avevano comunque perso 4-2, ma lo stesso non si può dire per la squadra di Van Bommel, attaccato duramente anche dai giornali tedeschi ("Questo la dice molto lunga sull'ignoranza del club della Bundesliga" si legge su Kicker).

Un esordio indimenticabile per l’olandese, ma di certo non per i motivi che sperava lui…