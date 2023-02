Coppa di Francia: Tudor elimina il Psg, passa il Marsiglia 2-1. Bene anche il Lione

COPPA DI FRANCIA

Ramos risponde al rigore di Sanchez, poi decide Malinovskyi. Galtier eliminato

© Getty Images Al Velodrome il Marsiglia vince 2-1 contro il Paris Saint-Germain e lo elimina dalla Coppa di Francia. La squadra di Tudor passa in vantaggio al 31’, con Sanchez che trasforma il rigore conquistato da Under. Ramos rimette in piedi i parigini al 47’ con un colpo di testa, ma nella ripresa l’OM torna avanti con la gran botta di Malinovskyi al 57’. Il Lione elimina il Lille ai rigori, continua la favola del Rodez, che supera l’Auxerre.

MARSIGLIA-PSG 2-1

Al Velodrome il Marsiglia supera 2-1 il Paris Saint-Germain e passa il turno in Coppa di Francia. L’OM parte meglio rispetto agli ospiti, con un’occasionissima al decimo minuto su un cross di Gigot che attraversa tutto lo specchio della porta. Gli uomini di Tudor esercitano una pressione altissima, quasi fino all’area di rigore di Donnarumma e compagni. Al 25’ i marsigliesi sfiorano nuovamente il vantaggio, con la botta da fuori area di Guendouzi. Il risultato si sblocca al 31’, con Alexis Sanchez che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore conquistato da Under. Gli undici di Galtier provano a reagire, con il lampo di Neymar al 40’ che si stampa sul palo. Sette minuti più tardi, in pieno recupero, il brasiliano mette il pallone sulla testa di Sergio Ramos, che su corner sigla il pareggio.



Musica leggermente diversa a inizio ripresa, con i parigini che mettono sul campo più aggressività e concentrazione. I padroni di casa però non interrompono la loro intensità e al 57’ tornano avanti con la gran botta di Malinovskyi dal limite dell’area (due gol nelle prime due partite per l’ucraino ex Atalanta). Nei venti minuti finali il Paris prende in mano le redini della partita, al 79’ Messi va vicino alla rete del 2-2, con un sinistro da destro l’area di poco alto. Finisce 2-1, con il Marsiglia che accede meritatamente al turno successivo. Eliminato il Psg, tremendamente sterile senza Mbappé.



LE ALTRE PARTITE

Nelle altre sei partite delle 18.15 in tre occasioni il passaggio del turno si è deciso ai calci di rigore. Il Nantes elimina l’Angers (1-1 nei tempi regolamentari), idem fa il Lione contro il Lille, dopo il 2-2 nei novanta minuti. Termina dopo i tiri dagli undici metri anche Paris FC-Annecy, con i parigini che escono dalla competizione dopo una lunga serie. Continua la favola del Rodez, che dopo aver eliminato il Monaco nei turni precedenti butta fuori anche l’Auxerre, vincendo 3-2. Il Grenoble vince 1-0 contro il Vierzon, passa anche il Tolosa, che supera il Reims 3-1.