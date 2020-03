Coppa di Francia, Saint Etienne oltre il coronavirus: festa in campo per la finale

COPPA DI FRANCIA

Niente porte chiuse, niente distanze minime, il rischio di contagio è elevato eppure né le forze dell'ordine né gli steward hanno impedito che i tifosi del Saint Etienne affollassero il terreno di gioco per festeggiare. Nulla di illegale, sia chiaro. In Francia al momento siamo alla fase 2 per contenere l'emergenza e l'unico divieto è per le manifestazioni sportive al chiuso con più di 5.000 persone.

Per le partite di calcio, che infatti si sono regolarmente svolte, c'è solo il divieto di stringersi la mano pre e post match e, se fosse riscontrato un pericolo immediato, il Prefetto ha l'ordine di rinviare la disputa (un po' come successo in Coppa Italia per i ritorni delle semifinali).