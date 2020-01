Coppa di Francia, ottavi: facile 2-0 del Psg al Pau, Lille eliminato clamorosamente dall'Épinal

Il Paris Saint-Germain avanza comodamente ai quarti di finale di Coppa di Francia battendo 2-0 il Pau, che ai sedicesimi aveva eliminato il Bordeaux. Alla squadra di Thomas Tuchel basta un gol per tempo: segnano al 25' Paredes e al 53' Sarabia, con Icardi che propizia entrambe le reti. Clamoroso a Épinal, in Lorena: la squadra locale, che milita in quarta divisione, batte 2-1 il Lille ed estromette i vicecampioni di Francia dalla coppa.

Allo stadio “Hameau” di Pau il gioco è rallentato da un terreno che in alcune sue parti non sorride al calcio-champagne, ma il Psg è troppo superiore tecnicamente e controlla agevolmente la partita. I parigini nascondono il pallone agli avversari (74% di possesso alla mezz'ora), che invece si affidano al contropiede tirando in porta una sola volta nel primo tempo. I campioni di Francia, senza Neymar e Mbappé ma con Icardi titolare, impiegano 25 minuti per andare in vantaggio. L'attaccante argentino smorza di petto un cross e favorisce l'inserimento di Paredes, capitano di serata, che scaglia un sinistro imparabile per il portiere avversario. Herrera e Kurzawa provano subito a raddoppiare, ma tra i parigini è da segnalare soprattutto la prova di Kouassi, difensore centrale classe 2002 che ha già segnato in semifinale di Coppa di Lega. Il giovane fa passare poco e niente dalle sue parti, certamente aiutato dalla pochezza offensiva dei padroni di casa. Nella ripresa il Psg torna in campo con la voglia di chiudere in fretta tutti i discorsi, così Icardi fugge sulla destra e mette dentro un cross che la difesa del Pau non riesce a liberare: arriva Sarabia che a porta vuota sigla il 2-0 (53'). Si passa dunque alla fase di controllo, con un pizzico di sofferenza solo nella parte centrale della ripresa, quando la palla giusta arriva sui piedi di Jarju, ma il centravanti del Pau inciampa comicamente davanti a Sergio Rico. L'unica nota negativa per Tuchel è l'uscita dal campo anticipata (72') di Dagba, infortunatosi in un contrasto di gioco.

Chi non può sorridere, anzi deve molto prendersela con i suoi, è Christophe Galtier: il suo Lille è battuto clamorosamente per 2-1 sul campo dell'Épinal, team di quarta serie. Gli ospiti vanno in vantaggio con Remy dopo otto minuti e sembrano poter chiudere la pratica facilmente. Invece la piccola squadra della Lorena, la quale ha tifosi che assistono al match in piedi dietro a reti metalliche, riesce incredibilmente a ribaltare le gerarchie in sette minuti con una doppietta di Jean-Philippe Krasso (54' e 61'). E i piccoli Jaunes sono tra le otto grandi di Francia.