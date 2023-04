Coppa di Francia: il Tolosa travolge il Nantes ed è campione

COPPA DI FRANCIA

Clamoroso 5-1 ai campioni uscenti, che falliscono il secondo successo consecutivo nella competizione

© Getty Images Clamoroso epilogo nella Coppa di Francia. Il Tolosa, infatti, travolge 5-1 il Nantes, che non riesce a centrare il secondo successo consecutivo nella competizione. Allo Stade de France, la finalissima si chiude dopo appena 31 minuti dopo le doppiette di Costa (4' e 10') e Dallinga (23' e 31'). Inutile il rigore di Blas al 75': Aboukhlal cala il pokerissimo dopo quattro minuti e fa esplodere la festa degli uomini di Montanier.

Non solo il mancato bis, ma una batosta in finale che difficilmente verrà dimenticata: il Nantes perde clamorosamente l'atto conclusivo della Coppa di Francia. Allo Stade de France, a gioire è il Tolosa, che travolge 5-1 i campioni in carica e scrive la storia: è il primo titolo del club fondato nel 1970. A Parigi va in scena una finale priva di pathos, visto che al 31' è già 4-0 per la formazione di Montanier. Clamorose le doppiette di Costa (4' e 10') e Dallinga (23' e 31'), che fanno calare il sipario sulla sfida e sulle ambizioni della formazione di Kombouare, che fa tre cambi all'intervallo senza tuttavia cambiare l'inerzia di una gara già decisa. Il rigore al 75' di Blas serve solo per il tabellino, che cambia tra l'altro quattro minuti dopo per via della rete di Aboukhlal.

Finisce così 5-1: il Tolosa scrive la storia non solo vincendo il suo primo titolo, ma trovando anche per la prima volta la qualificazione ad una competizione internazionale. Disputerà, infatti, l'Europa League da detentrice della Coppa di Francia. Il Nantes, invece, non riesce a replicare il successo del 2021/2022 e si lecca le ferite dopo un pesante ko. Una sconfitta che rende complicato anche il percorso in campionato, con i gialloverdi impegnati a non retrocedere in Ligue 2.