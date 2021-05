Coppa di Francia, Icardi e Mbappé regalano il trofeo al Psg: Monaco sconfitto in finale

COPPA DI FRANCIA

A Saint-Denis l’ex capitano dell’Inter apre le marcature al 19’, il fenomeno francese chiude i conti nel finale. Rimpianto Monaco per una traversa di Gelson Martins sull’1-0

Il Psg vince per la Coppa di Francia per la 14esima volta nella sua storia. Nella finale di Saint-Denis, i parigini superano 2-0 un Monaco comunque combattivo, che però deve arrendersi alle reti di Mauro Icardi al 19’ e Kylian Mbappé all’81’. In mezzo, i monegaschi ci provano ma devono fare i conti anche con la sfortuna, in particolare con la traversa colpita al 68’ da Gelson Martins. Alla fine, però, è festa per gli uomini di Pochettino.

Tutto come da pronostico, anche se parlare di trionfo, forse, è esagerato. Il Psg conquista per la quattordicesima volta nella sua storia la Coppa di Francia, replicando il successo del 2020 e conquistando il trofeo per la sesta volta negli ultimi sette anni (unica eccezione il 2019, quando il Rennes batté proprio la squadra della capitale a sorpresa), alla fine di una partita lontana dall’essere definita spettacolare ma comunque non avara di emozioni. Quello che si intuisce sin dai primi minuti è che il Monaco non ha intenzione di lasciar giocare i parigini. La fase iniziale in cui i monegaschi sembrano tenere bene il campo, però, si rivela illusoria al 19’, quando Disasi si fa soffiare via il pallone da Mbappé, che lo serve a Icardi a centro area: l’ex capitano dell’Inter, liberissimo, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Chi si aspetta un’ulteriore accelerazione da parte dei parigini, però, resta deluso: il Monaco chiude bene gli spazi e riprende campo minuto dopo minuto, Niko Kovac capisce a inizio ripresa che il momento è buono per operare qualche cambio e inserisce Diatta, Jovetic e Gelson Martins al posto di Aguilar, Ben Yedder e Fofana.



Proprio Gelson Martins si rende protagonista al 68' dell’azione più pericolosa dei monegaschi, un cross che si trasforma in tiro in porta e supera Keylor Navas, andando però a incocciare contro la traversa. Scampato il pericolo, il Psg inizia ad attaccare con più convinzione per evitare amare sorprese e all’81’ raddoppia: splendido il filtrante di Di Maria per Mbappé, che parte sul filo del fuorigioco, aggancia il pallone e supera Majecki in uscita. Due reti da recuperare sono un ostacolo troppo grande per il Monaco, che molla la presa: il trofeo è dunque del Psg, che salva preventivamente una stagione in cui rischia di perdere il campionato, regalandosi un trofeo con due italiani sul terreno di gioco, Florenzi e Kean: il primo schierato titolare e in campo per quasi 70 minuti, il secondo inserito nel finale al posto di Icardi, poco prima del 2-0.