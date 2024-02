Coppa di Francia, disastro Monaco: fuori con un club di terza serie

COPPA DI FRANCIA

Sorpresa Rouen, qualificato in semifinale ai calci di rigore

© Getty Images La Coppa di Francia continua a regalare, come ogni anno, storie di piccoli club di terza o quarta serie che arrivano fino alle fasi finali della competizione. In questa stagione tocca al Le Puy, squadra del campionato che corrisponde alla Serie D italiana, e al Rouen, formazione di terza serie, rappresentare il cosiddetto 'calcio minore'.

Mercoledì il Le Puy si era qualificato per i quarti di finale battendo per 2-1 il Laval, club di Serie B, questa sera invece l'impresa l'ha fatta il Rouen eliminando una big come il Monaco. La partita è infatti finita 1-1, e si è andati ai calci di rigore, in cui il Rouen ha eliminato il team del Principato imponendosi per 7-6.

In semifinale Bassin e compagni se la vedranno con il Valenciennes, formazione del torneo cadetto, mentre il Le Puy dovrà affrontare il Rennes, squadra avversaria del Milan in Europa League. Il sorteggio ha anche accoppiato, nei quarti, le due squadre prima e seconda nella Ligue 1, ovvero Paris SG e Nizza.