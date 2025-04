Coppa del Re: Real Madrid prima finalista, ma 4-4 da brividi con la Real Sociedad

Il Real Madrid si (e ci) regala l'ennesima partita al cardiopalma, ma vola in finale di Coppa del Re. Dopo l'1-0 dell'Anoeta contro la Real Sociedad, il più sembrava fatto, ma al Bernabeu la situazione si complica per ben due volte. La prima al 16', quando Marin spizza di testa e permette a Barrenetxea di presentarsi solo davanti a Lunin, facendogli passare il pallone sotto le gambe. L'1-0 per i baschi dura però un quarto d'ora, poi Endrick riceve il lancio illuminante di Vinicius e con un tocco sotto pareggia i conti, segnando il secondo gol nel doppio confronto dopo quello decisivo dell'andata. La partita sembra poi in controllo del Real, anche se al 66' Ancelotti mette Mbappé proprio per il baby brasiliano.