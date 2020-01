Coppa del Re, Atletico fuori con una squadra di terza divisione

COPPA DEL RE

Clamorosa eliminazione dell'Atletico Madrid nei sedicesimi di finale di Coppa del Re. La squadra di Simeone è stata infatti battuta 2-1 dal Cultural Leonesa, formazione di terza divisione spagnola. Dopo la rete di Correa al 62' i Colchoneros hanno incassato il pareggio del club di Segunda División B all'83' (Castaneda). Gol che ha rimesso tutto in discussione, portando la partita ai tempi supplementari. Nell'extratime poi fatale per l'Atletico la rete in contropiede al 108' di Sergio Benito.

Eliminati anche il Celta Vigo, battuto in casa del Mirandes 2-1 ai supplementari, l'Eibar, che si arrende 3-1 sul campo del Badajoz e il Betis Siviglia, ko ai rigori col Rayo Vallecano. Avanza invece il Leganes con il successo per 1-0 in casa dell'Ebro.