Coppa del Re: al Betis basta il pari, è finale col Valencia

SPAGNA

Nella semifinale di ritorno gli andalusi raggiungono nel recupero il Rayo Vallecano 1-1 e conquistano l’ultimo atto

Sarà tra Betis Siviglia e Valencia la finalissima della Coppa del Re 2022. Nella seconda semifinale agli andalusi, forti della vittoria 2-1 in trasferta dell’andata, basta l’1-1 contro il Rayo Vallecano: gli uomini di Pellegrini pareggiano nel recupero e strappano così il pass per l’ultimo atto contro la squadra di Bordalas, vincitrice ieri sul Bilbao. Appuntamento al 23 aprile in gara secca in una sede ancora da definire. Getty Images

Il Betis Siviglia raggiunge il Valencia nella finalissima della Coppa del Re 2022, in programma il 23 aprile con gara secca in una sede ancora da definire. Nella seconda semifinale della coppa spagnola gli andalusi, dopo aver vinto in trasferta 2-1 all’andata, pareggiano 1-1 in pieno recupero contro il Rayo Vallecano. Dopo una partita equilibrata, il match si infiamma nel finale: al minuto 80’ gli ospiti vanno in vantaggio a sorpresa con la bella punizione di Bebè, ma proprio quando i supplementari sembrano a un passo arriva l’incredibile pareggio al 92’ di Iglesias che risolve una mischia in area. Per i biancoverdi, alla quinta finale della propria storia, si tratta di un ritorno nell’ultimo atto della competizione dopo la vittoria del 2005 sull’Osasuna. Gli uomini di Pellegrini proveranno a conquistare il terzo titolo. Ultima apparizione in finale recente invece per il Valencia, che ha vinto il trofeo nel 2019 sul Barcellona e va a caccia della nona coppa nazionale della sua bacheca.