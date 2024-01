Coppa d'Africa, donne palpeggiate durante le perquisizioni allo stadio

© twitter

"Come possono le autorità ivoriane pensare che tutto questo vada bene?". E' quanto scritto dal giornalista Osasu Obayiuwana in un tweet in cui denuncia perquisizioni simili a vere e proprie molestie ai danni delle donne prima di entrare allo stadio per seguire le partite della Coppa d'Africa. Il tweet contiene anche un video, in cui si vede una poliziotta mettere ripetutamente le mani sul seno delle spettatrici.