Copa Libertadores, la CONMEBOL conferma la finale a Madrid: biglietti in vendita

02/12/2018

Il numero 1 del calcio latinoamericano ha fatto sapere che Daniel Angelici (presidente Boca) e Rodolfo D'Onofrio (presidente River) gli hanno dato la loro parola ("e la parola per me conta") che la sfida si disputerà al Bernabeu. "Se c'è una cosa di cui sono sicuro è che il match si disputerà a Madrid, questo è irreversibile", ha detto Dominguez.



Intanto, la Conmebol ha anche fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, le modalità di ripartizione dei biglietti per le due tifoserie: 5.000 cadauna per i residenti in Argentina e ogni squadra dovrà' indicare nome e numero documento. Inoltre, i biglietti venduti in Argentina dovranno essere ritirati fisicamente a Madrid con la presentazione del relativo tagliando. Per motivi di sicurezza, i biglietti potranno essere ritirati solo dalle quelle persone che lo utilizzeranno, quindi senza alcuna delega. I biglietti non sono trasferibili.