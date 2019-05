Copa Libertadores: l'incredibile gol subito dal portiere del Palestino

08/05/2019

Arriva dalla Copa Libertadores uno dei gol più insoliti di questa stagione. Vittima della sfortuna e delle leggi della Fisica, il portiere del Palestino José Ignacio Gonzalez, che si merita senza dubbio l'Oscar della sfortuna. La dinamica della rete subita ha davvero dell'incredibile: il numero 1 cileno respinge con i pugni, come farebbe la maggior parte dei colleghi, la forte conclusione da fuori area del centrocampista dell'Alianz Lima, Tomas Costa. Purtroppo per lui la palla va altissima, ma invece che terminare sopra la traversa ripiomba in campo e con uno strano rimbalzo finisce in rete. Per sua fortuna, i compagni hanno poi ribaltato la gara e conquistato la qualificazione alla Copa Sudamericana.