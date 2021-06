Copa America: Messi regala il primo posto all'Argentina, sfiderà l'Ecuador ai quarti

COPA AMERICA

Doppietta della Pulce nel 4-1 alla Bolivia, in rete anche il Papu Gomez e Lautaro Martinez. L'Uruguay batte 1-0 il Paraguay e chiude secondo: affronterà la Colombia

L'ultima giornata della fase a gironi della Copa America si chiude con il 4-1 dell'Argentina alla Bolivia e l'1-0 dell'Uruguay al Paraguay. L'Albiceleste vince grazie alla doppietta di Messi e ai gol del Papu Gomez e di Lautaro Martinez e chiude in vetta il girone B: l’avversario ai quarti di finale sarà l'Ecuador. La rete su rigore di Cavani (21') regala invece il secondo posto agli uomini di Tabarez, che affronteranno la Colombia. Getty Images

BOLIVIA-ARGENTINA 1-4

Missione compiuta per l'Argentina, che conserva il primo posto nel girone B e si guadagna un quarto di finale non proibitivo con l'Ecuador. A Cuiabá, l'Albiceleste travolge per 4-1 la Bolivia, già sicura dell'inevitabile ultimo posto. E, senza l'ansia da prestazione, la formazione di Scaloni passa subito in vantaggio: al 6', Messi serve con un tocco morbido il Papu Gomez che, con un sinistro al volo, batte Lampe e porta in vantaggio i suoi. L'ex Atalanta, al 31', si guadagna poi il calcio di rigore realizzato dalla Pulce, che non sbaglia e firma il raddoppio. A fine primo tempo, è già 3-0, tutto di marca Barcellona: Aguero serve infatti nello spazio Messi, che punisce l'uscita completamente fuori tempo di Lampe con un morbido pallonetto che chiude la partita con un tempo di anticipo. Prima del recupero, però, c'è tempo anche per un diagonale destro di Aguero di poco a lato. Nella ripresa, la Bolivia accorcia le distanze allo scoccare dell'ora di gioco: Justiniano se ne va sulla sinistra e mette al centro per Aaavendra, che di destro batte Franco Armani. Quella degli uomini di Farias, però, è pura illusione: al 65', infatti, arriva il 4-1. A firmarlo è l'interista Lautaro Martinez che, tre minuti dopo il suo ingresso in campo, insacca da pochi passi sfruttando il tiro deviato di Montiel. Finisce così 4-1: l'Argentina chiude il girone al primo posto con 10 punti. L'avversario ai quarti di finale sarà così la quarta del girone A, vale a dire l'Ecuador. In semifinale, invece, Messi e compagni se la vedrebbero con una tra Uruguay e Colombia.

URUGUAY-PARAGUAY 1-0

Lo spareggio per chiudere al secondo posto il girone B va all'Uruguay, che batte 1-0 e sorpassa in classifica il Paraguay. A Rio de Janeiro, la Celeste mette subito in chiaro le cose e sfiora il gol con De Arrascaeta, che riceve nello spazio da Vecino ma non trova neanche lo specchio della porta. Il centrocampista del Flamengo ci riprova, ma stavolta colpisce il palo con un destro in area. Al 21', la partita si sblocca: Romero stende Nandez in area e, dal dischetto, Cavani non sbaglia, spiazzando Antony Silva e firmando l'1-0. Gli uomini di Tabarez insistono e sfiorano il raddoppio in contropiede, con De Arrascaeta anticipato sulla linea di porta da Alderete. Nella ripresa, Valverde tiene impegnato Antony Silva con un controllo e tiro di sinistro facilmente bloccato dal portiere del Paraguay, bravo a fermare anche il tiro di Suarez. L'attaccante dell'Atletico ci riprova, senza fortuna, su calcio di punizione. Nel finale, arriva anche l'unica vera occasione per il Paraguay: una punizione di Romero deviata prima che la sfera possa arrivare dalle parti di Muslera. Finisce così 1-0: l'Uruguay sale a 7 punti e conquista il secondo posto, che vale la sfida alla terza del girone A, la Colombia. Un'eventuale semifinale, inoltre, con vista all'Argentina. Il Paraguay, invece, chiude terzo: affronterà il Perù e, in caso di qualificazione alla semifinale, potrebbe affrontare i campioni in carica del Brasile, impegnati invece con il Cile.