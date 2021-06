Copa America: il Brasile chiude con un pareggio, il Perù elimina il Venezuela

COPA AMERICA

I verdeoro, in vantaggio con Militao, si fanno riprendere sull'1-1 dall'Ecuador. La rete di Carrillo vale l'1-0 della Blanquirroja sulla Vinotinto, che chiude quinta

L'ultima giornata del gruppo B della Copa America si chiude con il pareggio per 1-1 tra Brasile ed Ecuador e l'1-0 del Perù sul Venezuela. I verdeoro, già sicuri del primo posto, passano in vantaggio con Militao (37'), ma Mena (53') pareggia i conti. Il gol di Carrillo al 48', invece, regala l'1-0 e il secondo posto alla Blanquirroja, mentre la Vinotinto chiude ultima con appena due punti e fallisce la qualificazione ai quarti di finale. Getty Images

BRASILE-ECUADOR 1-1

Con il primo posto del gruppo B già in cassaforte, il Brasile fallisce l'occasione di fare 4 su 4 e si fa fermare sull'1-1 dall'Ecuador, che scavalca il Venezuela e si qualifica come quarta. Il match di Goiânia si apre con un pallonetto all'11' di Enner Valencia che quasi sorprende Alisson. Sei minuti dopo, Alfaro è costretto al primo cambio, con Mena che prende il posto di Caicedo: una sostituzione che si rivelerà fondamentale per la Copa America dei suoi. I verdeoro, che tengono a riposo diversi big (tra questi Neymar, Casemiro, Richarlison, Alex Sandro e Danilo) rispondono con il sinistro di Paquetá e la deviazione sotto porta di Gabigol, ma Galindez è attento in entrambe le circostanze. Al 37', la formazione di Tite passa in vantaggio: punizione di Everton e colpo di testa di Eder Militao, che insacca sul secondo palo e firma l'1-0 per la Seleçao. Ad inizio ripresa, però, l'Ecuador parte forte e, dopo aver sfiorato per due volte il pari con Preciado e Enner Valencia, pareggia sugli sviluppi di corner con il diagonale preciso e potente di Mena, che piega le mani ad Alisson e si rivela l'uomo fondamentale per la qualificazione dei suoi. I campioni in carica sbagliano il gol del 2-1 con Vinicius, mentre Alisson è attento a mettere in angolo la punizione di Mena. Finisce 1-1: il Brasile chiude primo con 10 punti e attende ora di scoprire la sua avversaria, che sarà la quarta del gruppo A, cioè una tra Cile e Uruguay.

VENEZUELA-PERU' 0-1

Sentimenti opposti a Brasilia: il Perù vince 1-0 e chiude al secondo posto il gruppo B, mentre il Venezuela rimane ultimo e fuori dai quarti di finale della Copa America. La Blanquirroja ha subito la prima occasione al 13', con Yotun che da ottima posizione in area spara alto sopra la traversa. Subito dopo, però, arrivano due occasioni per Savarino, che conclude due volte dal limite: Gallese è bravo a respingere, ma nella seconda circostanza Cordova fallisce clamorosamente il tap-in di testa e manda di poco a lato. Il match si sblocca allora ad inizio ripresa: un rimpallo su Hernandez da calcio d'angolo favorisce Carrillo, che da pochi passi non può sbagliare il gol dell'1-0. La Vinotinto va a caccia del pareggio, che sfiora con le conclusioni di Cordova e Otero, che entra e colpisce l'esterno della rete su calcio di punizione. Finisce però 1-0 per il Perù, che con 7 punti chiude al secondo posto: adesso, ai quarti, affronterà la terza del gruppo A. Tre le possibili avversarie, in attesa dell'ultima giornata: Paraguay, Cile e Uruguay.