Copa America: Brasile e Perù volano in semifinale

NELLA NOTTE

Paquetá decide la sfida contro il Cile appena entrato in campo, Lapadula trascina la Nazionale di Gareca, che passa ai rigori contro il Paraguay

Il Brasile approda in semifinale della Copa America 2021: a Rio de Janeiro il Cile viene piegato 1-0 con la rete del subentrato Paquetá a inizio ripresa dopo un bellissimo scambio tutto al volo con Neymar. Ad attendere gli uomini di Tite nella penultima tappa della competizione ci sarà il Perù di Gianluca Lapadula, autentico trascinatore (con una doppietta) della Nazionale di Gareca nel 3-3 contro il Paraguay; ai rigori s’impone poi la Blanquirroja.

BRASILE-CILE 1-0

All’Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro il Brasile strappa il pass per la semifinale di Copa America: il Cile viene battuto 1-0 e ora i verdeoro affronteranno il Perù. I due portieri, Ederson e Bravo, scaldano i propri guanti in avvio di match rispettivamente sulle conclusioni (non irresistibili) di Vegas e di Richarlison. Decisamente più insidioso il tiro con il quale Vargas costringe il portiere brasiliano alla deviazione in calcio d’angolo. Non da meno sono le parate di Bravo, verso lo scadere del primo tempo, prima su Neymar e poi su Gabriel Jesus. Le scelte tattiche compiute nell’intervallo premiano Tite. Lucas Paquetá prende il posto di Firmino e, appena 63 secondi dopo il fischio dell’inizio della ripresa, l’ex Milan sigla il gol che decide la sfida a favore dei padroni di casa: suggerimento di Casemiro con un delizioso pallonetto per il bellissimo uno-due al volo tra Paquetá e Neymar, il quale di tacco restituisce palla al primo che scarica di destro alle spalle di Bravo dopo avere beffato Medel e Vegas. Pochissimi minuti dopo, però, Gabriel Jesus rischia di rovinare subito tutto con una scarpata direttamente sul viso di Mena che gli costa l’inevitabile (e assolutamente incontestabile) rosso diretto. Dopo una conclusione di Pulgar che sfiora la traversa, il Cile pareggerebbe i conti al 62’ con Vargas, ma subito dopo il Var annulla tutto per fuorigioco. Il Brasile amministra bene il vantaggio, ancorché in inferiorità numerica: Danilo sfiora il raddoppio ma, sul fronte opposto, Ederson salva la Seleção con un’autentica prodezza su uno scatenato Vargas a 10’ dalla fine. È l’ultima occasione di un match che i Pentacampeõnes vincono con pieno merito, avendo saputo anche soffrire da squadra nei momenti opportuni.

PERÙ-PARAGUAY 7-6 dcr (3-3)

Sei gol, due espulsioni e tiri dal dischetto in un match che sorride a Gianluca Lapadula, autentico trascinatore del Perù, ora semifinalista di Copa America. La partita contro il Paraguay si sblocca all’11’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gustavo Gomez svetta più in alto di tutti e da pochi passi deposita la palla in rete. La reazione del Perù è affidata a Lapadula che firma nel giro di venti minuti la doppietta che ribalta la situazione a favore della formazione di Ricardo Gareca: prima con un tap-in sottomisura e poi con un sinistro rasoterra ravvicinato, su assist di Yotun. Gustavo Gomez si rivela un protagonista sia in positivo sia in negativo del match, visto che al 45’ si fa espellere per doppia ammonizione. La Blanquirroja, però, non sfrutta la superiorità numerica. Anzi, nella ripresa è il Paraguay a segnare il gol del 2-2 con Alonso al 54’. Ma all’80’ il Perù torna avanti e lo fa con una conclusione di Yotun dalla distanza, deviata da un difensore quel tanto che basta per spiazzare Silva. Ma gli inconvenienti sono dietro l’angolo. E anche le espulsioni. Quella che tocca a Carrillo all’85’ lascia in dieci una Nazionale che subisce gol del 3-3: al 90’ è Avalos a firmare la rete che trascina la partita ai tiri di rigore. Samudio, Martinez ed Espinola sbagliano per il Paraguay; Trauco non fallisce e firma il penalty della qualificazione peruviana.