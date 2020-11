Cisgiordania, è un gol da favola: la rovesciata fa il giro del mondo

Se non siamo di fronte al gol dell’anno, poco ci manca. Khader Alhlessy, giocatore del Beit Safafa, ha segnato una rete che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo nel corso del match di seconda divisione del campionato della Cisgiordania contro l'Al-Quwaat. Un gol da tre punti segnato nei minuti di recupero con una prodezza che ha dell’incredibile: cross dalla destra che sembrava lungo, ma Alhlessy non si è arreso e con una rovesciata sulla linea di fondo ha sorpreso il portiere beffandolo sul palo lontano. Vedere per credere…