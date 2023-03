Premier League: sorridono Chelsea e Tottenham, Liverpool ko

INGHILTERRA

I Blues e gli Spurs battono 3-1 Leicester e Nottingham, il Bournemouth stende 1-0 i Reds

© Getty Images Nella ventisettesima giornata di Premier League, vincono Chelsea e Tottenham. I Blues superano 3-1 il Leicester grazie a Chilwell, Havertz e Kovacic. Stesso risultato per gli Spurs, che dimenticano l'eliminazione dalla Champions stendendo 3-1 il Nottingham con Kane (doppietta) e Son. Cade, invece, il Liverpool: Billing regala l'1-0 al Bournemouth sui Reds, che sbagliano un rigore con Salah. De Zerbi e il Brighton pareggiano 2-2 con il Leeds.

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 1-0

Si interrompe la corsa del Liverpool, che dopo il 7-0 al Manchester United crolla a sorpresa al Vitality Stadium: Billing firma l'1-0 del Bournemouth, che si vendica dopo il 9-0 dell'andata. Avvio insidioso per i Reds, ma il Bournemouth resiste e riparte, sprecando una buona chance con Dango Ouattara. L'ex Lorient è ancora impreciso in ripartenza, ma si riscatta con gli interessi al 28': su un lancio dalle retrovie, il burkinabé controlla il pallone, s'invola e serve l'accorrente Billing che batte Alisson. 1-0 per il Bournemouth e il Liverpool va in tilt, mostrandosi in evidente shock: Solanke spreca due ottime chances, l'ultima calciando alto di poco nelle fasi conclusive del primo tempo. Nella ripresa, Klopp si gioca Diogo Jota e gli ospiti hanno una grande chance per il pareggio: mani di Smith ed è rigore, che Salah calcia alle stelle al 70'. La nuova mazzata psicologica spegne le velleità del Liverpool, che non si rende quasi mai pericoloso ed è il peggior nemico di sè stesso, con moltissimi errori nella fase di costruzione. Nel finale, il Bournemouth si chiude e c'è un'occasione per parte: nè Semenyo per le Cherries, nè Gakpo per i Reds trovano la porta. Perde 1-0 il Liverpool, che cade contro l'ormai ex ultima in classifica e interrompe la sua rincorsa al quarto posto del Tottenham, fermandosi a 42 punti. Il Bournemouth, di contro, sale a 24 ottenendo un successo importantissimo in chiave-salvezza. E la vittoria è doppia, perchè dopo 523 giorni le Cherries ritrovano (in panchina) il centrocampista David Brooks, rientrato dopo la guarigione da un linfoma di Hodgkin al secondo stadio.