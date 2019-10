Chelsea, striscione per Vialli a Stamford Bridge: "Siamo con te"

Gianluca Vialli è rimasto nel cuore dei tifosi del Chelsea. Poco prima dell'inizio della partita di Carabao Cup contro il Manchester United i supporter dei Blues hanno tenuto fede alla loro parola, omaggiando a Stamford Bridge la dura battaglia che l'ex giocatore e manager del Chelsea sta conducendo contro il cancro. Nel dettaglio il gruppo di tifosi "The Shed" ha voluto mostrare a Vialli il proprio supporto esponendo uno striscione scritto metà in italiano e metà in inglese. "Forza Vialli - We are with you", recita la scritta mostrata durante l'ingresso in campo dei giocatori.