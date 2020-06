Calcio spagnolo sotto shock: Unzué ha la Sla

SPAGNA

L'ex portiere di Barcellona e Siviglia, Juan Carlos Unzué, ha annunciato oggi di avere la Sla. Ex collaboratore di Luis Enrique il 53enne ha anche allenato Celta Vigo e Girona. Lo spagnolo, nella sede del club blaugrana ha detto in conferenza stampa: "Non farò più il tecnico, ho firmato per una squadra piccola però molto impegnata, quella dei pazienti Sla. Vorrei dare una mano alla ricerca".

In sala presenti anche Luis Enrique, Eusebio Sacristan, e una rappresentazione del Barça, l’allenatore Quique Setien e i giocatori Gerard Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba. In carriera vanta oltre 300 presenze in Liga e ha collaborato, sempre a Barça, con Zubizzareta, Rijkard, Guardiola e Luis Enrique.

"Ho deciso di rendere pubblica la mia condizione per due motivi – le parole in conferenza -. Il primo è personale, preferisco che amici e conoscenti sappiano la cosa ascoltando la mia voce alla radio e siano così più tranquilli. Posso dir loro che sto bene, che sono forte mentalmente e per questo ho deciso di condividere questa cosa".

Poi un grido d'aiuto: "Il secondo motivo è più generale: in questi mesi ho potuto toccare con mano la scarsa visibilità di cui gode questa malattia, la grande sofferenza dei pazienti e la loro difficoltà per vivere in maniera degna e la mancanza di mezzi per la ricerca. Spero con questa apparizione di poter dare una mano. Non allenerò più. Ho firmato per una squadra piccola però molto impegnata, quella dei pazienti della Sla. Purtroppo avrò un sacco di compagni e compagne: siamo circa 4000 e purtroppo il mercato è attivissimo, ogni giorno prendiamo 3 o 4 facce nuove e disgraziatamente ne perdiamo altrettante, vittime della Sla”.