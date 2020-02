Calcio: l'Arabia Saudita annuncia un campionato femminile

L'Arabia Saudita sfata un altro tabù. Anche se la data non è stata ancora indicata, sarà presto organizzato un vero e proprio campionato nazionale di calcio femminile e le partite si giocheranno nella capitale Riyad e in altre due città, Gedda e Dammam. La creazione di una lega calcio femminile e l'ultima delle riforme volute dal principe Mohammed bin Salman, che nel gennaio di due anni fa concesse alle donne per la prima volta la possibilità di accedere allo stadio.