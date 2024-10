Calafiori, Arsenal e Spalletti in ansia: attesa per gli esami al ginocchio

L'Arsenal e il ct della Nazionale Luciano Spalletti sono in ansia per le condizioni di Riccardo Calafiori. Il difensore dei Gunners è uscito per infortunio al 27' della ripresa della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (vinta 1-0) dopo la torsione del ginocchio destro in caduta. Dopo le urla di dolore il giocatore ha lasciato il campo sulle proprie gambe ma c'è attesa per l'esito degli esami strumentali a cui verrà sottoposto. Si teme un lungo stop. "Per Riccardo c'è un po' di preoccupazione, vedremo", ha ammesso il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta nel dopo partita.