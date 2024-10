Bundesliga: poker Bayern, è aggancio al Lipsia. Ok il Leverkusen

BAYERN MONACO-STOCCARDA 4-0

Un primo tempo opaco e una ripresa scintillante: il Bayern Monaco sconfigge 4-0 lo Stoccarda, con la tripletta di Kane. Spingono subito i padroni di casa in un'Allianz Arena gremita, con Gnabry che manca l'appuntamento col gol. Kompany perde Pavlovic, ko per un problema alla spalla (dentro Palhinha), ma non cambia la pressioned del Bayern. Nübel è decisivo su Guerreiro e Olise, mentre Kane fatica a trovare la porta. Lo Stoccarda tiene e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Demirovic e Vagnoman mancano clamorosamente la rete per gli ospiti, che vengono puniti al 56': rasoterra potente dai 30m di Kane, che sorprende il portiere. Il Bayern la sblocca e sfiora subito il raddoppio, con Nübel decisivo sull'inglese e su Palhinha, ma l'azione prosegue ed ecco il bis. Una serie di rimpalli favorisce Kane, che trova la doppietta al secondo tentativo (60'). L'uno-due tramortisce definitivamente lo Stoccarda, che esce dal campo e subisce anche il tris dell'ex Tottenham all'80'. L'uragano-Kane si vede annullare il poker, che arriva all'89': un difensore devia il filtrante di Müller, palla a Coman che batte Nübel con un tiro all'angolino alto. Arriva anche la rete dalla panchina per il Bayern Monaco, che passeggia contro lo Stoccarda: 4-0 e aggancio al Lipsia in vetta con 17 punti, +2 sul Friburgo e +3 sul Leverkusen. Si fermano a quota nove Undav e compagni.