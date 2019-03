Bundesliga: Paciencia e Haller, Eintracht carico per l’Inter

11/03/2019

Il ritorno di Europa League contro l’Inter di Spalletti è vicinissimo per l’Eintracht che però a Dusseldorf si presenta con una formazione molto vicina a quella tipo. Hutter deve rinunciare ancora a Rebic infortunato, lascia in panchina Haller e Gacinovic, proponendo in avanti Paciencia e in mezzo l’ex Napoli De Guzman. Dall’altra parte c’è Kownacki, in prestito dalla Sampdoria, che andrebbe subito in gol se non venisse fermato troppo presto per un fuorigioco che non c’è, ma che in questo modo non può nemmeno essere controllato dalla Var. Nei primissimi minuti entrambe le squadre hanno voglia di giocare e correre, con un Eintracht un po’ svagato nel suo approccio a questa gara. L’unico davanti in grado di dare qualcosa in più è Jovic che da fuori area va vicino alla traversa e poi pescato da Hasebe è chiuso da Rensing in angolo. Per il Fortuna invece… solo sfortuna, perché Zimmermann provando a sorprendere Trapp dalla linea di fondo colpisce il palo esterno.



Si riparte e Paciencia al 48’ porta in vantaggio l’Eintracht, con un colpo di testa ravvicinato su cross di De Guzman. Il portoghese festeggia insieme ai propri tifosi, entrati per protesta contro le gare del lunedì in Bundesliga solo all’inizio del secondo tempo. La curva del Fortuna, sempre per lo stesso motivo, diserta invece i primi 15’ della gara e poi per tutto il primo tempo accompagna ogni azione con un fastidioso e incessante suono di fischietti. Eintracht che rischia subito di buttare il vantaggio costruito perché Hasebe regala il pallone a Raman che però si incarta dentro l’area di rigore e viene contenuto. Lo stesso Raman al 61’ rimette al volo un pallone in area su cui interviene Hinteregger e in un primo momento il direttore di gara indica il dischetto del rigore, ma dopo una review in campo torna sui propri passi, scatenando la reazione in panchina del tecnico del Fortuna Funkel. Passato lo spavento l’Eintracht prova a costruirsi una situazione più tranquilla di punteggio con il solito Jovic, ma Rensing è bravo ad allungare il pallone sopra la traversa. Nel finale Hutter risparmia qualche minuto proprio a Jovic e inizia a mettere in ritmo europeo Haller che per non perdere le abitudini della sua stagione si regala una doppietta nei minuti di recupero della sfida per rendere il punteggio fin troppo pesante per il Fortuna Dusseldorf. Solo sorrisi invece in casa Eintracht: difficile pensare di arrivare meglio a una notte importante come quella di San Siro, con di fronte l’incerottata Inter di Spalletti e l’occasione di arrivare tra le migliori 8 dell’Europa League. Insomma, i nerazzurri sono più che avvisati.