Bundesliga: Lipsia momentaneamente primo, 3-0 al Friburgo

In attesa di Dortmund-Bayern, il Lipsia è primo in Bundesliga. Decisiva la vittoria per 3-0 sul Friburgo firmata da Konate, Sabitzer e Angelino. André Silva e Abraham salvano l'Eintracht, che pareggia 2-2 in rimonta sul campo dello Stoccarda. Vincono le squadre di Berlino: l'Hertha si impone 3-0 (in gol anche Piatek) in casa dell'Augsburg, l'Union travolge 5-0 l'Arminia Bielefeld. La sfida in coda tra Mainz e Schalke finisce 2-2. Getty Images

LIPSIA-FRIBURGO 3-0

Il Lipsia dimentica il ko con il M'Gladbach battendo 3-0 il Friburgo. La formazione di Nagelsmann, nel primo tempo, colpisce due pali in tre minuti con Orban e Forsberg, poi si porta in vantaggio al 26': Mukiele, sugli sviluppi di un calcio di punizione, serve con un colpo di testa Konate, che con una girata in area piccola insacca. Nella ripresa, Hofler commette fallo da rigore su Nkunku e Sabitzer, dal dischetto, batte Muller: è 2-0 al 70'. Il tris lo firma nel finale Angelino, con un favoloso calcio di punizione che finisce all'incrocio: 3-0 e vetta momentanea per il Lipsia, in attesa di Dortmund-Bayern.

AUGSBURG-HERTHA 0-3

La partita della WWK Arena cambia nel giro di due minuti: l'Augsburg si vede annullare un gol per fuorigioco al 41', sull'azione successiva Uduokhai commette fallo da rigore su Cordoba e Cunha, dal dischetto, non sbaglia, firmando l'1-0 per l'Hertha. Nella ripresa, Lukebakio sfrutta l'errore di Gouweleeuw e supera Gikiewicz in uscita, raddoppiando al 52'. All'86', invece, il tris firmato da Piatek: l'ex Milan, servito da Cunha, si invola in contropiede e con un diagonale destro trova il 3-0 che chiude i giochi.

MAINZ-SCHALKE 2-2

Finisce in parità la sfida tra ultime della classifica: Mainz e Schalke non vanno oltre il 2-2 e restano ancora senza vittorie. La partita si sblocca dopo appena 6 minuti: Nastasic stende Burkardt in area e Ittrich, dopo aver consultato il Var, assegna il rigore trasformato da Brosinski. Lo Schalke pareggia al 38' con la splendida punizione all'incrocio di Uth. Nel recupero, i padroni di casa tornano in vantaggio con un altro rigore trasformato da Mateta, ma all'82' l'autogol di St. Juste fissa il 2-2 finale che vale il primo punto in classifica per il Mainz.

STOCCARDA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Alla Mercedes-Benz Arena, lo Stoccarda sembra indirizzare la sfida già nel primo tempo. Al 17', infatti, Gonzalez si guadagna e realizza un calcio di rigore causato da Abraham. Al 37', invece, è Gonzalo Castro, lanciato proprio da Gonzalez, a firmare il raddoppio. L'Eintracht, però, la riprende nel secondo tempo: gli ospiti accorciano le distanze al 61' con l'ex Milan André Silva, che riceve in area da Barkok e segna il 2-1. Il forcing degli ospiti viene premiato al 75': dall'angolo battuto da Barkok, infatti, Abraham impatta di testa e firma il 2-2 finale.

UNION BERLINO-ARMINIA BIELEFELD 5-0

Avvio perfetto dell'Union Berlino, chiude il primo tempo sul 3-0. Endo apre le marcature dopo appena 3 minuti grazie ad un assist di Becker, scattato sul filo del fuorigioco. Al 13', Kruse si invola sulla sinistra e serve al limite Andrich, che fulmina Ortega dalla distanza. Il tris lo firma nel recupero Becker con un sinistro sul primo palo, mentre il poker lo realizza Kruse al 51' su calcio di rigore per fallo di Pieper. All'89', arriva addirittura il 5-0: lo firma Teuchert su assist di Gogia.

