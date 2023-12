Bundesliga: l’Augsburg ferma il Dortmund, Union ko

© Getty Images

Il Borussia Dortmund non trova la vittoria nella quindicesima giornata di Bundesliga: in casa dell’Augsburg finisce infatti 1-1, con la rete di Malen che risponde al vantaggio di Demirovic. Gli uomini di Terzic restano quinti a 26 punti. Netto 3-0 del Bochum all’Union Berlino di Bonucci (in panchina tutto il match), mentre il Wolfsburg (in dieci dal 27') vince 1-0 in casa del Darmstadt. Termina 0-1 anche la sfida tra Mainz ed Heidenheim.