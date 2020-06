Bundesliga: il Wolfsburg vince e blinda il sesto posto, Werder Brema nel dramma

BUNDESLIGA

In Bundesliga una vittoria fondamentale per la corsa verso l'Europa League, una sconfitta che potrebbe risultare fatale per il sogno salvezza: queste le conseguenze dell'1-0 con cui il Wolfsburg espugna il Weserstadion e affossa un Werder Brema spuntato e poco fortunato. Poche emozioni fino ai minuti finali, caratterizzati dalla traversa di Schlager e poi il decisivo gol segnato di testa da Weghorst all'82'.

WERDER BREMA-WOLFSBURG 0-1

Il Werder Brema era disperato prima dello stop della Bundesliga, ma aveva ritrovato un certo slancio dopo la ripresa del campionato (aveva raccolto sette punti nelle ultime quattro partite). Più del Wolfsburg, che è sesto e in piena lotta per qualificarsi alla prossima Europa League. Con questo spirito si affrontano le due "verdi" di Germania, in una sfida che al Weserstadion si rivela dominata dalla tensione sin dalle primissime fasi. Gioca infatti meglio il Werder, che però fatica a creare nitide occasioni da gol, con gli avversari che giocano di rimessa e si vedono poco dalle parti di Pavlenka (ma quando ci riescono, fanno paura). Così il primo brivido del match è targato Brekalo, ma il croato del Wolfsburg non è preciso. Qualche secondo dopo, invece, è proprio Pavlenka a ipnotizzare Weghorst. Il Werder cresce e Sargent costruisce l'azione più nitida del primo tempo, quindi Osako esalta i riflessi di Casteels. Nel finale di tempo c'è anche un episodio da Var, per un mani di Schlager su tiro di Eggestein che l'arbitro Bibiana Steinhaus valuta come non volontario. Secondo tempo con più emozioni, ma gli attaccanti delle due squadre non sembrano aumentare la loro precisione al tiro. Ci si mette anche la pioggia torrenziale che si abbatte su Brema, e che sembra prefigurare un match senza reti. Lo dimostrano un colpo di testa fiacco di Weghorst e uno fuori misura di Mehmedi. Dall'altra parte è sempre Sargent a mettere in apprensione il Wolfsburg, con Pongracic costretto a fermarlo con le cattive. Quindi è Klaassen ad essere murato sul più bello, con le speranze del Werder che vanno via via scemando. Il finale è infatti tutto a favore degli ospiti, che prima trovano la traversa con il siluro di Schlager, quindi trovano il gol vittoria all'82': merito di Weghorst, che sfrutta con un gran colpo di testa il cross di Klaus su palla persa da Augustinsson. Nel finale il Werder ci prova con tanta disperazione e poco ordine, e il risultato non cambia più. E per la squadra di Brema, al decimo ko casalingo e il 16° stagionale, il verdetto più amaro sembra avvicinarsi.