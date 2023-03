Bundesliga: il Friburgo manda un messaggio alla Juve, Hoffenheim battuto 2-1

GERMANIA

La squadra di Streich vince all’Europa-Park, stadio che ospiterà il ritorno degli ottavi di Europa League contro i bianconeri

© Getty Images Nel ventiquattresimo turno di Bundesliga il Friburgo, prossimo avversario della Juve in Europa League, batte 2-1 in casa contro l’Hoffenheim. Vantaggio dei padroni di casa dopo cinque minuti con la rete di Eggestein, pareggio degli ospiti a inizio ripresa (48’) grazie al gol di Stiller. Nel finale l’espulsione ospite di Kabak apre tanti spazi alla squadra di Streich, che vince la partita con Doan all’89’. Il Friburgo aggancia nuovamente il Lipsia al terzo posto, a 45 punti.

Vince 2-1 contro l’Hoffenheim il Friburgo, impegnato giovedì prossimo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus di Allegri. I padroni di casa partono fortissimo, sbloccando il match dopo appena cinque minuti: il cross dalla sinistra di Grifo viene respinto coi pugni da Baumann, ma il pallone termina tra i piedi di Eggestein che spara con il sinistro e fa 1-0. L’Hoffenheim non reagisce immediatamente, con la partita che si addormenta e regala poche occasioni prima del duplice fischio. A inizio ripresa arriva il pareggio insperato degli ospiti, che trovano l’1-1 con Stiller al 48’, su assist di Dabbur. L’incontro si riaccende improvvisamente, con svariate occasioni da una parte e dall’altra.

All’84’ la partita cambia, con l’Hoffenheim che rimane in dieci uomini per via della doppia ammonizione di Kabak (il secondo giallo per perdita di tempo). Nei minuti finali il Friburgo approfitta della superiorità numerica, e all’89’ trova il gol partita grazie al subentrato Doan. Vince 2-1 il Friburgo, che aggancia nuovamente il Lispia al terzo posto, a quarantacinque punti. Resta fanalino di coda l’Hoffenheim, a soli 19 punti e in diciottesima posizione. La squadra di Streich c'è, la Juventus è avvisata.