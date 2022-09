Bundesliga: il Dortmund vola in testa con un gol del capitano Reus

BUNDESLIGA

La squadra di Terzic si impone 1-0 contro l'Hoffenheim e si porta in testa a 12 punti



© Getty Images Il Borussia Dortmund non sbaglia e si porta momentaneamente al comando della Bundesliga dopo la vittoria di misura contro l’Hoffenheim (1-0). Al “Signal Iduna Park”, nel venerdì di anticipo della quinta giornata del campionato tedesco, va in scena una gara con poche vere occasioni e spazi minimi concessi da entrambe le difese. A risolvere il match la rete segnata nel primo tempo dall’attaccante tedesco Marco Reus (16’).

Tre punti d'oro per il Dortmund contro l’Hoffenheim. A Dortmund i gialloneri si impongono di misura grazie al gol nel primo tempo del capitano, abile a insaccare in rete di destro. Gara che inizia con i padroni di casa che si avvicinano alla rete con Brandt, gli ospiti rispondono con Angelino. Ma al 16’ il match si sblocca improvvisamente. Reus riceve palla in area e con grande reattività infila il pallone sotto l’incrocio e porta in avanti i suoi. La squadra di Breitenreiter sembra subire il colpo e fatica a riportarsi in avanti. Le occasioni per i padroni di casa sono diverse, ma il primo tempo si chiude con la squadra di Terzic in avanti 1-0. Nella ripresa non arrivano grossi pericoli, anche se negli ultimi minuti finali i biancoblu si avvicinano pericolosamente al pareggio. Hoffenheim ko e Borussia Dortmund che festeggia per la conquista dei tre punti.