Bundesliga: il Dortmund si porta in testa, poker all'Heidenheim

GERMANIA

Frank Schmidt e la sorpresa del torneo conoscono la prima sconfitta stagionale: 4-2 per il Bvb, trascinato da un superlativo Adeyemi

© Getty Images La 3a giornata della Bundesliga fa sorridere il Borussia Dortmund, che si mantiene imbattuto e conquista la vetta momentanea della classifica con 7 punti, aspettando la risposta di Bayern e RB Lipsia. I gialloneri fanno esultare il Westfalenstadion col 4-2 sull'ex capolista Heidenheim, travolta già nel primo tempo: in gol Malen (11'), Adeyemi (17', 41') ed Emre Can (92'). Vane le reti di Pieringer (39') e Breunig (75'), che avevano riaperto la sfida.

Il Borussia Dortmund torna in testa alla Bundesliga, infliggendo le prime reti e la prima sconfitta all'ex capolista Heidenheim: 4-2 al Westfalenstadion. Nel giorno del debutto di Guirassy, il Bvb ha un avvio sprint che manda in tilt i rivali e la loro imbattibilità stagionale. Groß sfiora la rete e all'11' i gialloneri passano: Adeyemi serve Malen, il cui rasoterra (passato tra le gambe di Mainka) non lascia scampo allo stupito Müller. Un gol che manda in tilt l'Heidenheim, che incassa anche il 2-0 al 17': l'assist geniale è di Brandt, Adeyemi insacca con un tiro preciso dall'interno dell'area. Col passare dei minuti risalgono gli ospiti, che sognano di ripetere la rimonta della scorsa stagione (da 2-0 a 2-2) e accorciano con Pieringer: l'attaccante, che aveva sprecato un'occasione in precedenza, non sbaglia sull'assist di Traoré al 39'. Neanche il tempo di esultare, però, che il Dortmund ristabilisce il doppio vantaggio. L'autore del gol che manda tutti al riposo sul 3-1 è Adeyemi, che firma la sua doppietta trovandosi smarcato sull'assist di Ryerson: Guirassy fa velo, l'attaccante raccoglie e beffa Müller dal dischetto del rigore.

Nella ripresa il Dortmund spinge ancora, sfiorando il gol con Adeyemi e Guirassy: l'ex Stoccarda esce poi al 72', senza reti nel suo debutto. L'Heidenheim si difende, con un pizzico di fortuna sul poker annullato a Sabitzer, e colpisce quando meno te l'aspetti. Il 3-2 arriva grazie al rigore trasformato da Breunig (75'), dopo il fallo di Süle su Kaufmann. Il match si riapre dunque nel finale, ma gli ospiti non vanno mai vicini al pari. Dopo aver sfiorato il poker, il Bvb passa infatti al 92' col rigore battuto da Emre Can: otto su otto dal dischetto per l'ex Juve, è 4-2 per il Dortmund. Nuri Sahin e i suoi conquistano così, seppur per una notte, la vetta della Bundesliga con 7 punti. Scavalcato l'Heidenheim (6), aspettando la risposta di Bayern e Lipsia che erano le altre formazioni a punteggio pieno.