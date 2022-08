Bundesliga: il Borussia Dortmund batte l'Hertha, goleada dell'Union

GERMANIA

I gialloneri passano all'Olympiastadion: rete decisiva di Modeste, il sostituto di Haller. Convincente 6-1 dell'Union Berlino, ora a quota 10 punti. Vincono anche Lipsia, Hoffenheim e Leverkusen

© Getty Images Il quarto turno della Bundesliga regala gol ed emozioni. Vittoria ad alta tensione per il Borussia Dortmund: decisivo Modeste nell'1-0 all'Hertha e i gialloneri ripartono, dopo il ko col Werder. Successi per Lipsia e Leverkusen, che battono Wolfsburg (2-0) e Mainz (3-0). Sorride anche l'Hoffenheim: 1-0 all'Augsburg. Goleada dell'Union Berlino, che batte 6-1 lo Schalke e fa sogni di gloria: 10pti per i berlinesi, in gol anche Thorsby.

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 0-1

Il Borussia Dortmund riparte, dopo il ko contro il Werder Brema: 1-0 all'Olympiastadion e vittoria importante per i gialloneri. L'avvio è brillante per l'Hertha Berlino, che impegna subito Kobel. Si tratta però di un'effimera illusione, col Borussia Dortmund che dominerà il gioco nel primo tempo: i gialloneri centrano una traversa con Reus e un palo con Özcan, poi vengono fermati due volte da Christiansen. Il vantaggio del BVB è nell'aria, e arriva al 32', confezionato dai due ex Colonia: Salih Özcan serve Modeste, che incorna di testa a battere il portiere avversario. La reazione avversaria è limitata a qualche ripartenza del velocissimo Ejuke, e si va al riposo sull'1-0. Borussia Dortmund vicino al raddoppio nella ripresa, ma la conclusione di Adeyemi viene brillantemente deviata da Christensen. L'Hertha rischia, ma reagisce inserendo Jovetic e alzando il baricentro per andare a caccia del pari: il montenegrino entra bene in partita e impegna Kobel, che è reattivo sul suo tiro dalla distanza. Non appena il BVB alza i ritmi, però, la situazione si complica per i padroni di casa: Bellingham spreca clamorosamente il possibile raddoppio al 71'. I gialloneri rischiano al 79', con la traversa di Richter per l'Hertha, ma vanno ancora vicini al raddoppio: Christiansen salva sul tiro dalla distanza di Jude Bellingham, il più ispirato dei suoi. Continui capovolgimenti di fronte nel finale, ma non arriva il gol: il Borussia Dortmund vince 1-0 a Berlino e sale a 9pti in quattro gare.

LIPSIA-WOLFSBURG 2-0

Il RB Lipsia si sblocca, dopo un difficile avvio di campionato: Wolfsburg ko e prima vittoria per i ragazzi di Domenico Tedesco, ora a quota 5 punti. L'avvio è subito dominante per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 4': Nkunku fulmina Casteels con una conclusione all'angolino basso, su cui il portiere non può arrivare. Il Lipsia spinge e annichilisce il Wolfsburg, sfiorando anche il raddoppio nel primo tempo: alto di poco il colpo di testa di Simakan, al 36'. I Lupi, nonostante un maggior possesso palla, non tirano mai in porta nel primo tempo e non riescono a rendersi pericolosi. Di tutt'altro impeto la loro ripresa, ma è ancora il Lipsia a rendersi pericoloso: Laimer calcia out di pochissimo. Il raddoppio arriva nel finale: Werner serve Nkunku, che finalizza per la sua personale doppietta al 90'. Vittoria importante per i padroni di casa: un 2-0 che rappresenta il primo successo stagionale in Bundesliga.

SCHALKE 04-UNION BERLINO 1-6

Prosegue il sogno dell'Union Berlino, che resta nelle zone nobili della Bundesliga ottenendo una grande vittoria esterna: Schalke battuto 6-1 a Gelsenkirchen. Gli ospiti, che disputeranno l'Europa League, passano subito in vantaggio: Doekhi serve Thorsby su azione da corner, e l'ex Sampdoria segna la rete dell'1-0 al 7'. La reazione dello Schalke arriva alla mezz'ora: rigore trasformato da Bulter e pareggio alla Veltins Arena. L'Union, però, è nettamente più forte e dilaga: Sheraldo Becker firma il nuovo vantaggio al 37', Haberer insacca il 3-1 negli ultimi istanti di un ampio recupero (48'pt). Neanche il tempo di riprendere la sfida, che i berlinesi calano il poker con un prodigioso rasoterra dal limite di uno scatenato Becker (46'): 4-1 e lo Schalke si spegne, arrendendosi al ko. L'Union, di contro, va ancora vicina alla rete con lo scatenato Thorsby: il norvegese sfiora la doppietta, centrando la traversa. E, nel finale, arriva la doppietta di Sven Michel ad arrotondare il risultato: l'Union Berlino vince 6-1 con lo Schalke e vola a quota 10 punti, da imbattuta dopo quattro turni.

MAINZ-BAYER LEVERKUSEN 0-3

Si risolleva il Bayer Leverkusen, dopo aver subito tre ko in altrettante gare, e ottiene una vittoria convincente in casa del Mainz: finisce 3-0 alla Mewa Arena. Aspirine dominanti sin dai primi minuti, con Bakker a impegnare Zentner dalla distanza, ma per vedere i gol bisogna aspettare la mezz'ora di gioco: il vantaggio arriva al 29', con la sfortunata deviazione di Burkardt a spiazzare il proprio portiere, sul tiro di Palacios. Un gol che sblocca il Leverkusen, che aveva bisogno solo di una scintilla per tornare la squadra dell'anno scorso e dilaga: Frimpong trova la personale doppietta con due ottimi inserimenti, segnando al 39' e al 41', e si va al riposo sul 3-0 per gli ospiti. Nella ripresa, con la partita ormai indirizzata, si innervosiscono gli animi e molti falli spezzano il gioco: ne fa le spese il Leverkusen, che resta in dieci per il rosso a Hincapié (77'). E nel finale arriva un'altra espulsione per le aspirine, che perdono anche Bakker e chiudono in nove. Ma sorridono: il 3-0 odierno regala loro i primi tre punti in Bundesliga.

HOFFENHEIM-AUGSBURG 1-0

Vittoria d'impeto per l'Hoffenheim, contro un Augsburg tutt'altro che insidioso: decisiva la rete di Geiger per l'1-0 finale. Padroni di casa subito intraprendenti: la prima chance è di Kramaric, contro un Augsburg poco insidioso nel primo tempo. I ragazzi di Breitenreiter si esaltano, e passano in vantaggio al 39': Skov serve Geiger, che insacca l'1-0. Non passa neanche un minuto, e i padroni di casa vanno subito vicini al raddoppio, peccando però d'imprecisione. Ripresa che vede ancora l'Hoffenheim pericoloso: Kabak colpisce di testa dall'altezza del dischetto, palla fuori di poco. Non ci sono altre emozioni, e finisce 1-0 per i padroni di casa.