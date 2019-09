Bundesliga: il Bayern soffre, batte il Paderborn e torna primo da solo

GERMANIA

Il Paderborn non molla fino alla fine contro il Bayern, ma si deve arrendere 3-2 ai bavaresi a segno con Gnabry, Coutinho e Lewandowski che fanno meglio di Proger e Collins. Kovac torna a essere primo da solo in classifica perché la vecchia capolista Lipsia perde 3-1 con lo Schalke: gol di Salif Sane, rigore di Harit e Matondo, inutile Forsberg nel finale. Tris per Leverkusen e Gladbach, vittoria di misura per il Wolfsburg.

PADERBORN-BAYERN MONACO 2-3

Bayern che parte subito forte con le occasioni sciupate malamente da Lewandowski e Coman, poi al 15’ Coutinho disegna da sinistra per Gnabry, l’uscita di Huth è come minimo incerta e il vantaggio bavarese è cosa fatta. La squadra di Kovac rischia di regalare il pari al Paderborn con un incredibile retropassaggio di Thiago Alcantara al 24’ che per poco non si infila in porta con Neuer che non ci sarebbe potuto arrivare. Bayern che però continua a essere pericoloso in avanti, fino a raddoppiare al 56’ dopo una splendida azione rifinita da Gnabry che restituisce il favore del primo gol a Coutinho che deposita a porta vuota. I bavaresi sembrano poter controllare la situazione, ma al 68’ il Paderborn dimezza lo svantaggio con Proger che aggancia in area e con il destro batte Neuer. Cerca di scacciare i cattivi pensieri per il Bayern il solito, letale Lewandowski che prende il tempo alla difesa su un pallone profondo e mette dentro con un delicato tocco sotto al 79’, Collins all’84’ con uno spettacolare sinistro da lontano tiene in partita il Paderborn che però deve cedere il passo alla vecchia-nuova capolista della Bundesliga.

LIPSIA-SCHALKE 04 1-3

Il Lipsia perde la vetta cadendo male in casa contro lo Schalke 04. Schalke che trova il vantaggio al 30’, Mascarell prolunga un calcio d’angolo dove Salif Sane di testa non sbaglia. Lipsia che incassa anche il raddoppio al 43’, rigore concesso dopo controllo al VAR che viene trasformato da Harit. La giornata no del Lipsia prosegue al 58’, contropiede 3 contro 2 per lo Schalke con Matondo che riceve con un tocco di esterno destro infila il tris. Lipsia che trova il gol solo all’83’ con il tiro da fuori di Forsberg e l’erroraccio di Nubel, ma è troppo tardi per rimediare.

AUGUSTA-BAYER LEVERKUSEN 0-3

Bayer che sblocca il punteggio al 35’ grazie all’autogol di Niederlechner che interviene di testa in area, ma infila nella propria porta. Il raddoppio ospite invece è tutto merito di Volland che al 77’ supera Koubak con un pallonetto da lontano dopo un’uscita forse troppo anticipata, all’85’ il terzo gol del Leverkusen è merito di Havertz dopo una meravigliosa azione di squadra tutta veloce e palla a terra.

HOFFENHEIM-BORUSSIA M’GLADBACH 0-3

Il Borussia passa al 43’ con Plea che deve solo spingere in rete un pallone che gli arriva arretrato dal fondo, al 56’ poi Marcus Thuram fa tutto da solo, entra in area e scarica il sinistro alle spalle di Baumann. Gladbach che chiude i conti all’83’ con il sinistro da dentro l’area di Neuhaus.

MAINZ-WOLFSBURG 0-1

Ospiti avanti al 9’, angolo corto e Arnold trova la testa di Tisserand che infila in rete. Wolfsburg che si fa ancora vedere con Weghorst, Mainz che si fa vivo con Boetius e Quaison nel finale di primo tempo. Nella ripresa ancora Weghorst va vicino al gol, il Mainz poi va a centimetri dal gol del pareggio al 68’ con la traversa fatta tremare da Maxim.