Bundesliga: l'Union vince ed è a -3 dal Bayern, Gio Reyna fa esultare il Dortmund

GERMANIA

Esultano i berlinesi, che tornano secondi e in scia alla capolista sconfiggendo 2-1 il Werder. Fa festa anche il BVB, con la vittoria in extremis che vale l'aggancio al quarto posto

Il Borussia Dortmund coglie un preziosissimo successo in trasferta. L'eroe è ancora Gio Reyna, che realizza il gol decisivo nel recupero: il suo tocco al 93' vale il 2-1 al Mainz e l'aggancio al quarto posto di Eintracht e Friburgo (31), che pareggiano 1-1 e inseguono il Lipsia (32). Chi esulta davvero, però, è l'Union Berlino: il 2-0 al Werder vale il secondo posto con 33 punti, a -3 dal Bayern. Sorridono anche Leverkusen ed Augsburg.

MAINZ-BORUSSIA DORTMUND 1-2

L'assenza di Jude Bellingham, squalificato, non frena le ambizioni del Borussia Dortmund: l'eroe è ancora Giovanni Reyna, che realizza la rete-vittoria al 93' e firma il 2-1 contro un ottimo Mainz. Avvio-sprint alla Mewa Arena, dove succede di tutto nei primi cinque minuti. I padroni di casa vanno in vantaggio al 2', su azione da corner: sul cross di Edimilson Fernandes, Lee Jae-sung svetta di testa anticipando Ryerson ed è gol. Il vantaggio del Mainz dura due minuti, perchè proprio il norvegese si riscatta e pareggia: il suo tiro dal limite viene deviato da Edimilson e batte Dahmen per l'1-1. Il portiere di riserva biancorosso, che rileva l'infortunato Zentner, è l'eroe nel primo tempo: le sue parate evitano le reti di Moukoko e Süle in un primo tempo ad alto ritmo. Mira rivedibile, invece, per Adeyemi e Malen. Si va al riposo sul pareggio. Nella ripresa crescono i padroni di casa, che hanno una chance con Ingvartsen e prendono campo. Terzic prova un triplo cambio per dare la svolta, inserendo Haller e Bynoe-Gittens con Gio Reyna. La mossa non sembra funzionare, con lo stallo che prosegue, ma al 93' ecco il colpo di scena: sul corner di Brandt, Haller prolunga sul secondo palo e la zampata di Gio Reyna vale la vittoria. Secondo gol decisivo last-minute per lo statunitense, che fa esultare il BVB: i gialloneri chiudono il girone d'andata con 31 punti, portandosi a -5 dal Bayern.

FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Eintracht e Friburgo non si fanno male, in una gara combattutissima che vede i padroni di casa meritare maggiormente un successo che non arriva. Parte forte la formazione di Streich, reduce dal tonfo contro il Wolfsburg (6-0) e vogliosa di riscatto: Gregoritsch ed Eggestein sono molto ispirati, mentre Doan deve aggiustare la mira. L'occasione migliore arriva dopo la mezz'ora, quando Ramaj (sostituto di Trapp) si deve superare per evitare il gol di Günter. Il Friburgo domina, l'Eintracht passa al 42': Kolo Muani salta due difensori col controllo e spiazza Flekken con un preciso rasoterra all'angolino. Neanche il tempo di riprendere la sfida dopo l'intervallo, e arriva il pareggio: l'eroe è Ginter, che insacca da corner. Il Friburgo spinge nella ripresa a caccia del gol-vittoria, ma sbatte su Ramaj e sui propri errori. Ancora una volta, nel recupero i padroni di casa rischiano la beffa: Flekken evita il 2-1 di Borré, che avrebbe premiato i rivali. A nulla serve l'ingresso di Grifo, finisce 1-1 tra Friburgo ed Eintracht: i club proseguono a braccetto a 31 punti e al quarto posto, col Borussia Dortmund.

WERDER BREMA-UNION BERLINO 1-2

Esulta l'Union Berlino, che riacciuffa il secondo posto in Bundesliga con una grande vittoria esterna. Il Werder Brema, reduce dalla tremenda sconfitta contro il Colonia (7-1), passa in vantaggio al 14' con Pieper, ma viene subito raggiunto: Haberer ristabilisce la parità quattro minuti più tardi. L'Union spinge e trova il vantaggio nel finale del primo tempo, ma la rete di Sheraldo Becker viene annullata per un tocco di mano. Il gol del sorpasso arriva comunque al 47', col primo assist del neoacquisto Juranovic (ex Celtic) a premiare Behrens. A nulla servono i tentativi di rimonta del Werder Brema, che vanno a sbattere sulla solidità difensiva dell'Union. I berlinesi tornano al secondo posto con 33 punti, davanti al Lipsia (32) e al terzetto formato da Friburgo, Eintracht e Dortmund (31). Ma, soprattutto, accorciano a -3 dal Bayern al termine del girone d'andata.

BAYER LEVERKUSEN-BOCHUM 2-0

Vola il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che conquista la quinta vittoria consecutiva e continua a scalare la classifica dopo un avvio di stagione disarmante, che vedeva le aspirine in piena zona-retrocessione. Contro il Bochum, la sfida si sblocca subito e dal dischetto: il realizzatore a sorpresa è il difensore Tapsoba, che si prende la responsabilità e non sbaglia all'8'. A quel punto al Leverkusen non resta che controllare, fino al raddoppio nella ripresa: Wirtz, al ritorno da titolare dopo nove mesi, ispira per Hložek che firma il 2-0 al 53'. Trionfa il Leverkusen, ora ottavo con 24 punti e a cinque lunghezze dall'Europa. Si ferma a 16 il Bochum, terzultimo.

AUGSBURG-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-0

Prosegue il momento-no del Gladbach, che ritrova Marcus Thuram, ma viene sconfitto dall'Augsburg. I Fohlen non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, e rischiano già nel primo tempo: la rete di Dion Drena Beljo, gioiello croato arrivato in Bundesliga dall'Osijek, viene annullata per offside. Il gol dell'Augsburg arriva comunque nella ripresa, dopo l'ingresso di Yeboah e i cambi offensivi dei padroni di casa: lo firma Berisha all'83', infliggendo un altro ko al Borussia Monchengladbach. La formazione bianconera resta ferma a 22 punti, mentre l'Augsburg esce dalla zona-retrocessione portandosi a quota 18 (+2 sulle terzultime).