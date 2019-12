Bundesliga: Eintracht in 10, il Mainz rimonta nella ripresa e vince 2-1

GERMANIA

Nel posticipo della 13esima giornata di Bundesliga, cominciato con 10 minuti di ritardo per i fumogeni lanciati in campo dai tifosi dell’Eintracht, il Mainz batte la squadra di Francoforte nel Rhein Mein Derby per 2-1. Ospiti avanti al 34’ con Hinteregger, a fine primo tempo però Kohr commette fallo su un avversario lanciato a rete, viene espulso e la partita cambia. Il Mainz sfrutta la superiorità e ribalta il punteggio grazie a Onisiwo al 50’ e Szalai al 69’.

Il Rhein Mein Derby inizia con 10 minuti di ritardo. Tutta colpa del settore ospiti dell’Eintracht che invade il terreno di gioco con una tale quantità di fumogeni prima del fischio d’inizio da indurre l’arbitro a far rientrare le squadre negli spogliatoi. Rode allarga le braccia e scuote la testa, Hinteregger e Kostic vanno ad assicurarsi che il lancio sia terminato e così finalmente si può giocare. Partita che stenta a prendere ritmo, le squadre alternano momenti in cui sembra vogliano fare la gara, ad altri in cui tendono a privilegiare la ripartenza. Eintracht che sciupa un’ottima occasione con Kohr prima di trovare il vantaggio al 34’ con Hinteregger che calcia dentro l’area e Zentner che come minimo non è impeccabile. Ospiti che poi si complicano la vita da soli: da un angolo a favore al 44’ riparte il Mainz, Kohr commette fallo da ultimo uomo su Oztunali e con il rosso diretto lascia gli ospiti in 10 per tutto il secondo tempo.



Mainz che immediatamente fa sentire all’Eintracht tutto il peso dell’uomo in più in campo. La resistenza ospite dura poco perché già al 50’ su un tiro sporco da fuori Onisiwo tocca, forse l’ultima deviazione è di un difensore dell’Eintracht, ma la sostanza del pareggio non cambia. Pochi minuti e Onisiwo ribalterebbe anche il punteggio con un tocco ravvicinato, in precedenza però il pallone era uscito e allora si riparte, l’Eintracht però è compresso nei suoi ultimi 30 metri, con il pubblico che spinge il Mainz sempre più avanti. Il minuto che regala il derby ai padroni di casa è il 69’ quando Szalai non sente nemmeno Toure che cerca di salirgli sulle spalle per respingere un pallone al limite dell’area piccola, con l’attaccante che si gira e infila in porta. Nel finale l’Eintracht si butta in avanti cercando almeno il pari, Rennow salva però su Quaison, prima che Kostic si faccia parare l’ultimo tentativo da Zentner. Terza sconfitta filata per l’Eintracht, punti importanti per il Mainz che si allontana dalle posizioni più pericolose della classifica.