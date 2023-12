Bundesliga: clamoroso tonfo del Bayern, 5-1 a Francoforte! L’Union torna a vincere 

GERMANIA

Crollo dei bavaresi in casa dell’Eintracht, 3-1 per la squadra di Berlino sul Mönchengladbach

© Getty Images Quattordicesimo turno di Bundesliga e clamoroso crollo del Bayern Monaco, sconfitto 5-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte: decisivi Dina Ebimbe (doppietta), Marmoush, Larsson e Knauff, inutile il gol di Kimmich per i bavaresi. Torna a vincere dopo tre mesi l’Union Berlino, 3-1 sul Mönchengladbach, successo casalingo anche per il Werder Brema, 2-0 sull’Augsburg. Il Friburgo in trasferta batte di misura 1-0 il Wolfsburg, Heidenheim-Darmstad 3-2.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 5-1

Clamoroso crollo del Bayern Monaco, spazzato via 5-1 in casa dell’Eintracht Francoforte. Pronti via e dopo dodici minuti di gioco i padroni di casa sono clamorosamente avanti: errore di Mazraoui, traversa colpita da Chaibi e diagonale vincente di Marmoush sulla ribattuta, con l’egiziano che segna il suo settimo gol stagionale. L’Eintracht sembra averne di più anche fisicamente, ma con il passare dei minuti i bavaresi crescono: al 25’ Kane sfiora il pareggio con l’esterno destro. In ripartenza gli uomini di Toppmoller sono una furia, e al 31’ trovano addirittura il raddoppio: gran lavoro in pressione di Knauff, che pesca l’inserimento vincente di Dina Ebimbe, il quale raddoppia con il sinistro sottomisura beffando un Neuer non perfetto. La squadra di Tuchel accusa il colpo, e cinque minuti più tardi prende anche il terzo gol: errore di Kimmich, contropiede avviato e concluso da Larsson, che cala il tris con il diagonale sinistro. Al 44’ Kimmich torna a dare speranze ai suoi, siglando il 3-1 con una bella conclusione da fuori area. In avvio di ripresa altra ripartenza fulminea dei padroni di casa, che calano il poker al 50’ con la doppietta personale di Dina Ebimbe. Il Bayern è praticamente inerme, e verso l’ora di gioco arriva anche il 5-1: al 60’ secondo assist di Marmoush, questa volta per Knauff, che insacca il pokerissimo con l’esterno destro. Finisce 5-1, con il Bayern che rimane a quota 32 punti, sempre a -3 dal Leverkusen. Sale invece a 21 punti l’Eintracht, al settimo posto.

WOLFSBURG-FRIBURGO 0-1

Colpo esterno del Friburgo, 1-0 sul campo del Wolfsburg. Prima frazione di gioco con pochissime emozioni: i ritmi di gara sono estremamente bassi, con i padroni di casa che cercano di fare la partita, senza però creare pericoli per gli avversari: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo i biancoverdi aumentano la loro intensità, ma nel momento migliore del Wolfsburg ecco che colpisce il Friburgo: al 74’ assist di Sildillia per l’1-0 di Gregoritsch. La formazione allenata da Kovac cerca in tutti i modi agguantare il pareggio nel finale di gara, senza però riuscirci. Vince il Friburgo 1-0 e sale a 21 punti in classifica, al settimo posto insieme all’Eintracht Francoforte. Resta bloccato a quota 16 punti il Wolfsburg, nella parte destra della classifica.

UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3-1

Torna al successo dopo oltre tre mesi l’Union Berlino, che piega 3-1 il Borussia Mönchengladbach. Ottimo avvio per la squadra della capitale, che gestisce il possesso del pallone e prova a spingersi in avanti senza scoprirsi troppo. Al 23’ arriva l’1-0 dell’Union, con il calcio di rigore trasformato dall’ex Monaco Kevin Volland. La reazione ospite non arriva, con l’Union che quindi chiude la prima frazione di gioco avanti di un gol. In avvio di secondo tempo i biancorossi colpiscono nuovamente, mettendo di fatto in cassaforte la partita grazie al raddoppio firmato al 50’ da Hollerbach. La fiducia ritrovata fa bene agli uomini di Bjelica, che al 75’ calano anche il tris con Kaufmann, entrato in campo da pochi secondi. Due minuti più tardi Plea accorcia le distanze per gli ospiti, ma la rete del francese non dà il via alla rimonta del Borussia. Vince 3-1 l’Union e torna alla vittoria dopo 9 sconfitte e un pareggio in questa Bundesliga (ultimo successo il 26 agosto nel 4-1 esterno sul Darmstad). Stop per il Mönchengladbach, fermo a 16 punti in classifica.

WERDER BREMA-AUGSBURG 2-0

Successo importante in ottica salvezza per il Werder Brema, 2-0 in casa contro l’Augsburg. Nelle prime fasi di gara i biancoverdi gestiscono ampiamente il possesso del pallone, cercando di costruire gioco nella metà campo avversaria. Con il passare dei minuti gli ospiti spostano l’inerzia del match dalla loro parte, ma nel momento migliore dell’Augsburg è il Werder a colpire: al 39’ corner di Ducksch e tocco vincente di Stark, che firma l’1-0. Le due squadre rientrano negli spogliatori con i padroni di casa avanti di un gol. Nei successivi quarantacinque minuti le cose non cambiano, con gli uomini di Werner che all’ora di gioco trovano anche il 2-0: Ducksch si trasforma da assistman a marcatore, siglando il raddoppio su invenzione di Weiser. Gli ospiti nel finale ci provano tiepidamente, con i padroni di casa che portano a casa i tre punti. Vince il Werder Brema 2-0 e sale a 14 punti, al dodicesimo posto, e dimezza il distacco proprio rispetto all’Augsburg (bloccato a quota 17).

HEIDENHEIM-DARMSTAD 3-2

Pazza vittoria dell’Heidenheim, che si fa rimontare e poi ribalta il Darmstad per 3-2. Buona partenza degli ospiti, che cercano subito di spingere alla ricerca del vantaggio. Con il passare dei minuti l’Heidenheim riesce a prendere le misure agli avversari, arrivando anche a colpire con Schoppner, che firma l’1-0 al 42’ su assist di Beste. In avvio di ripresa i biancoblù riescono a riportare l’incontro in equilibrio, con l’1-1 di Skarke al 52’. Otto minuti più tardi il Darmstad ribalta il risultato, grazie all’autorete di Maloney, che vale il 2-1. La formazione allenata da Schimdt non ci sta, e dopo seicento secondi avvia la contro-rimonta: tra il 69’ e il 71’ uno-due micidiale dei padroni di casa, con la doppietta di Patrick Mainka (con Beste protagonista assoluto, secondo e terzo assist della gara per lui). La squadra di Lieberknecht non molla nel finale, ma non riesce a strappare il punto del pari. Vince l’Heidenheim 3-2 e sale a 14 punti in classifica, al tredicesimo posto, mentre il Darmstad resta fermo a 9 punti, pericolosamente in penultima posizione.

RISULTATI E CLASSIFICHE