Bundesliga: Bayern in vetta con un poker, lo Stoccarda piega il Dortmund

GERMANIA

I bavaresi vanno sul 2-0, vengono ripresi e la vincono 4-2 nel finale. Guirassy decisivo su rigore nel 2-1 contro i gialloneri

© Getty Images L'undicesima giornata di Bundesliga rivede il Bayern Monaco in vetta (in attesa del match del Leverkusen): contro l’Heidenheim finisce 4-2 un match folle, con la doppietta di Kane ad aprire i conti nei primi 45', la rimonta ospite e le reti di Guerreiro e Choupo-Moting. 2-1 in rimonta tra Stoccarda e Dortmund, decide un rigore di Guirassy all’83’. Pareggi in Darmstadt-Mainz (0-0) ed Augsburg-Hoffenheim (1-1 firmato Weghorst e Demirovic).

BAYERN MONACO-HEIDENHEIM 4-2

Partita pazza per la formazione di Tuchel, che riesce a trovare la vittoria nei venti minuti finali dopo essersi fatta rimontare nel secondo tempo. L’asse Kane-Sané funziona alla perfezione nella prima frazione: l’inglese apre i conti con un destro sotto il sette al 14’ su assist del tedesco e poi al 44’ raddoppia di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Bayern gestisce fino al 67’, poi subisce un’incredibile rimonta nel giro di tre minuti, firmata prima dalla ripartenza finalizzata da Kleindienst e poi dal mancino di Beste. I bavaresi rispondono subito da grande squadra e si riportano avanti dopo pochi secondi con Guerreiro, che trova l’angolino con il sinistro dal limite. Nel finale la chiude di testa Choupo-Moting, che porta i suoi temporaneamente in vetta alla Bundesliga con 29 punti, mentre l’Heidenheim resta a quota dieci.

AUGSBURG-HOFFENHEIM 1-1

Non si fanno male Augsburg ed Hoffenheim, con un pareggio che fissa rispettivamente a quota tredici e diciannove i punti in classifica delle due compagini. Weghorst concretizza al 23’ l’ottimo avvio di partita dei suoi, incornando da calcio d’angolo di testa e portando avanti i suoi. Risponde la formazione di casa, che si vede assegnare e poi negare dal Var un penalty poco dopo e chiude sotto il primo parziale. Il pareggio arriva in avvio di ripresa e lo firma Demirovic con un destro dal limite sul secondo palo, mentre i tentativi di Beier non bastano all’Hoffenheim per cambiare il risultato.

STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND 2-1

La scontro d’alta classifica vive di episodi: il primo è all’11’ ed è in favore dello Stoccarda. Il calcio di rigore assegnato ai padroni di casa viene parato da Nubel. La partita resta in mano agli uomini di Hoeness e il Borussia non crea fino al 36’, quando Fullkrug riceve da Ryerson e porta davanti gli ospiti col destro. La risposta dello Stoccarda è immediata e la firma Deniz Undav col mancino. Nella ripresa continua a subire la formazione giallonera che all’83’ commette un altro fallo da rigore, questa volta realizzato dal subentrato Guirassy, che ancora una volta risulta decisivo e porta i suoi al terzo posto in classifica con 24 punti, tre in più degli avversari odierni.

DARMSTADT-MAINZ 0-0

Resta invariata la distanza in graduatoria tra le due squadre, con i padroni di casa che restano al quindicesimo posto, a +1 dal Mainz. Nessuna rete nei novanta minuti, con i padroni di casa che si rendono pericolosi nel finale con le conclusioni di Hornby e Honsak, mentre Ajorque ha la chance principale nel primo tempo per gli ospiti ma non riesce a superare capitan Schuhen.