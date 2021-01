Bundesliga: Bayern campione d'inverno, 2-1 al Friburgo. Jovic subito decisivo con l'Eintracht  

GERMANIA

Nella sedicesima giornata di Bundesliga, il Bayern vince 2-1 in casa col Friburgo e si laurea campione d'inverno. All'Allianz Arena, bavaresi avanti al 7' con Lewandowski, ma nella ripresa arriva l'1-1 di Petersen. Il gol decisivo lo segna Muller al 74': la formazione di Flick sale a +4 sul Lipsia. A Francoforte, invece, l'Eintracht batte 3-1 lo Schalke grazie alla doppietta di Luka Jovic, tornato al suo vecchio club in prestito dal Real. afp

Il Bayern si mette alle spalle la settimana più complicata della sua stagione (ko per 3-2 contro il M'Gladbach in campionato, eliminazione in DFB Pokal contro il Kiel, squadra di seconda divisione) con una vittoria preziosissima contro un lanciatissimo Friburgo (cinque vittorie nelle ultime cinque partite). La partita si accende già al 7': sponda in area di Muller per Lewandowski, che di prima intenzione insacca di sinistro. Al 28', Flick perde Gnabry: al suo posto Sané. Nella ripresa, i padroni di casa si riversano in avanti a caccia del raddoppio, sfiorato al 59' con la traversa colpita da Lewandowski, con Florian Muller miracoloso nell'evitare il 2-0 parando sulla ribattuta di Goretzka.

Il Friburgo, allora, punisce i campioni d'Europa con la più famosa regola del calcio: gol sbagliato, gol subito. Al 62', infatti, Petersen, al primo pallone della sua partita, firma l'1-1 di testa su sponda da corner di Hofler. Il Bayern non ci sta e, al 74', trova il secondo vantaggio con il destro in area di Muller su assist di Sané. Nel finale, i bavaresi provano a chiudere il match, ma Lewandowski e Tolisso peccano di precisione. Al 90', gli ospiti spaventano gli uomini di Flick con la traversa colpita da Petersen, ma il Bayern resiste e porta a casa tre punti che valgono il titolo di campione d'inverno e il +4 sul secondo posto del Lipsia. Esce sconfitto ma a testa altissima il Friburgo, che si conferma una delle squadre più in forma della Bundesliga.

