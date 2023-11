Bundesliga: al Bayern basta Kane, Tuchel è primo per una notte

GERMANIA

Contro il Colonia, i bavaresi si limitano allo stretto indispensabile: l'inglese firma l'1-0 e infrange l'ennesimo record. Bavaresi in testa, aspettando il Leverkusen

© Getty Images La 12a giornata della Bundesliga si apre con la vittoria del Bayern Monaco, in quello che era un autentico testacoda. I bavaresi non incantano contro il Colonia, sprecando tante occasioni e il dominio del possesso, e si limitano a un 1-0 contro l'ultima della classe: è Harry Kane a firmare la vittoria, che vale il sorpasso momentaneo al Bayer Leverkusen. L'inglese arriva a 18 gol in 12 gare e batte il record di Gerd Müller, che si era fermato a 17.

Tuchel si gode un Harry Kane sontuoso, che gli consente di guidare per una notte il campionato con 32 punti, a +1 su un Bayer Leverkusen che potrà rispondere ed effettuare il controsorpasso già nella giornata di domani. L'avvio è vibrante all'Allianz Arena, con Choupo-Moting a sprecare la prima occasione e il difensore Hübers a salvare il Colonia in due occasioni. Gli ospiti si vedono in avanti solo dopo dieci minuti, con Neuer decisivo su Thielmann, e vengono subito puniti. Il Bayern passa infatti al 20', col tap-in di Harry Kane dopo che un tiro di Choupo-Moting era stato salvato sulla linea. La più facile delle reti vale l'ennesimo record della Bundesliga per l'ex Tottenham: nessuno aveva mai segnato 18 gol dopo 12 giornate, scavalcato un grande del torneo come Gerd Müller (17).

Da qui in poi il Bayern domina, doppiando i rivali nei passaggi e gestendo la palla, ma non riesce a raddoppiare. Schwäbe è decisivo in due occasioni, mentre Sané spreca e si va al riposo sull'1-0, con Neuer protagonista nel finale su Kainz. Nella ripresa inizia la girandola dei cambi, con Sané ancora pericoloso senza però trovare la rete. Spreca anche Kane, mentre Laimer difende magistralmente e protegge la vittoria del Bayern. Eccezion fatta per una traversa di Coman, non ci sono grandi occasioni da rete e Tuchel può festeggiare la vittoria per 1-0: i suoi avrebbero meritato di più, ma per una notte guideranno la Bundesliga. Il Colonia resta invece ultimo con sei punti, in tandem con l'Union Berlino.