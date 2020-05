Bundesliga, adesso è ufficiale: si riparte il 16 maggio

GERMANIA

Ora è ufficiale: la Bundesliga tornerà in campo il prossimo 16 maggio. Lo ha annunciato il presidente della Lega calcio tedesca dopo l'ok ricevuto ieri dalla cancelliera Angela Merkel. "L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente", ha affermato il presidente Christian Seifert. "Servono disciplina e rispetto delle regole", ha aggiunto. Oltre alla "responsabilità personale di ciascuno", Seifert ha sollecitato "la disciplinata implementazione" dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus. Il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.

Durante la conferenza stampa della DFL, c'è stato spazio anche per altri temi: Seifert ha spiegato che le partite si giocheranno tutte a porte chiuse e che "non è ancora chiaro se ci saranno o meno le cinque sostituzioni" visto che per la Fifa "è una decisione ancora da prendere". Sulle gare in tv in chiaro invece ha detto che "ci sono discussioni costruttive e valide coi media partner ma può darsi che vengano prese misure speciali e appropriate per la situazione". Seifert ha parlato anche della quarantena: "Il periodo di sette e non di quattordici giorni è giustificato e concordato col sistema sanitario tedesco, che ha permesso di ripartire coi giochi".

IL PROGRAMMA

16 maggio

15:30 -Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Herta Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

18:30 - Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

17 maggio

15:30 - Colonia-Mainz

18:00 - Union Berlino-Bayern Monaco

18 maggio

20:30 - Werder Brema-Bayer Leverkusen

