Brasile, Neymar denunciato per omofobia da un attivista LGBT

Un attivista brasiliano di LGBT ha presentato una denuncia contro Neymar all'ufficio del procuratore di San Paolo per omofobia, dopo che l'attaccante del Psg ha definito il compagno bisessuale di sua madre un "piccolo gay". L'attivista Agripino Magalhaes, che non è direttamente coinvolto nel caso, ha annunciato su Instagram che intende presentare una denuncia per "omofobia e incitamento all'odio". L'entourage dell'attaccante 28enne ha rifiutato di commentare queste informazioni.